تلاش برای حرکت دانشگاه رودهن از آموزش محور به سمت فناور محور

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پژوهشی و فناوریی معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم با دانشگاه آزاد اسلامی رودهن عصر سه شنبه با حضور محمدمهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوریی وزیر علوم، علیرضا ایرانبخش رئیس واحد رودهن، مصطفی عبادی معاون پژوهشی و فناوریی واحد رودهن، اسماعیل قادری فرد مشاور معاون پژوهشی و فناوریی و فناوری و مدیرکل دفتر امور پشتیبانی امور پژوهشی و فناوریی و فناوری، عباسعلی ارفع معاون مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی معاونت پژوهشی و فناوریی و فناوری، علیرضا باژرنگ مشاور مدیر پژوهشی و فناوریی معاونت ارتباطات دفتر ریاست جمهوری، و جمعی ازپژوهشی و فناوریگران عضو هیئت علمی واحد رودهن در سالن اجتماعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در این جلسه گفت:‌14 آبان 1362 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن پا به عرصه علمی کشور نهاد و بعد از 29 سال تلاش و فداکاری به درجه جامع ارتقا پیدا خواهد کرد، قریب به 20 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، 403 عضو هیئت علمی تمام وقت، 96 بورسیه دوره دکتری داخل و خارج از کشور، 7 دانشکده مصوب و نسبت استاد به دانشجوی ما 1 به 46 است، 109 رشته دانشگاهی مصوب که 3 تا از آنها مربوط به دوره دکتری، 18 رشته هم مربوط به کارشناسی ارشد و 98 رشته کارشناسی است.

علیرضا ایرانبخش ادامه داد: 379 مقاله علمی پژوهشی و فناوریی و ISC و حدوداً 167 مقاله ISI مربوط به استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هست؛ در بخشهای مختلف حدوداً 46 شاخص راجع به معرفی واحد هستند در کل دانشگاه آزاد اسلامی رودهن با حدود 20 هزار دانشجو و 403 استاد، 1780 عضو مدعو که به شکل مدرس و حق التدریس در واحد هستند یک تراکم خوبی از حیث جمعیت علمی را دارد.

وی عنوان داشت: واحد رودهن در بخشهای مختلف توانمندیهای بسیار عظیمی دارد؛ در بحث علوم انسانی، در حوزه روانشناسی، علوم اجتماعی و رشته مشاوره و به طور کلی علوم تربیتی به عنوان یک قطب در نظر گرفته شده است و با نهادها و سازمانهای ذیربط همکاری خوبی دارد، پژوهشی و فناوریکده علوم رفتاری، پژوهشی و فناوریکده پیشگیری از وقوع جرم که با همکاری قوه قضائیه تأسیس شده دارد کارهای خوبی انجام می دهد.

حرکت دانشگاه آزاد رودهن از دانشگاه آموزش محور به سمت دانشگاه فناور محور

ایرانبخش ادامه داد:‌ سعی کردیم از یک دانشگاه آموزش محور به سمت دانشگاه فناور محوری برویم و نهایتاً محصول محور بشویم؛ 22 انجمن دانشجویی مصوب داریم، در مسابقات بتن آمریکا رتبه دوم و سازه های ماکارونی رتبه اول و در بحث هواپیمای بدون سرنشین رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: در بحث محصول محوری سعی کردیم شرکتهای دانش بنیان را فعال کنیم که هنوز به آن اهداف غائی نرسیدیم ولی ظرفیتهای بسیار خوبی در واحد رودهن وجود دارد و با وجود استادان به نام و وزینی که در سطح کشور وجود دارند و واحد رودهن افتخار همکاری را با آنها دارد.

این مسئول اضافه کرد: دانشگاه باید محل تجلی علم و فناوری باشد و فناور محور بودنش به چشم بیاید؛ در حوزه های مختلف دانشجویان و استادان ظرفیتهای بسیار خوبی را از خودشان به منصه ظهور گذاشتند و در بسیاری از میادین خارجی و داخلی مقام های بین المللی مقامهای بسیار خوبی را به دست آوردند.

وی اظهار داشت:‌ دانشگاه آزاد اسلامی رودهن به سمت تجاری سازی گامهای بلندی را برداشته است؛ مدلی که در چشم انداز در نظر گرفتیم و انشاءالله مدل توسعه هم هست باید تا سال 95، 30 درصد از منابع دانشگاه غیر از شهریه باشد؛ یعنی می خواهیم از محل تجاری سازی تولیدات علمی وارد این مبحث بشویم و با کمک وزارت علوم به اهداف عالیه دانشگاه برسیم و همان طور که جنابعالی استحضار دارید بیشترین مطالبه ای که مقام معظم رهبری از دانشگاه ها دارد به حوزه پژوهشی و فناوری، آن بحث زندگی که معظم له در استان خراسان شمالی مطرح کردند با توجه به ظرفیت عظیمی که در حوزه بیوتکنولوژی، علوم زیستی، روانشناسی، مشاوره، علوم اجتماعی و سایر رشته های علوم تربیتی بر می گردد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ادامه داد: بحث مرکز تحقیقات یکی از تمناهای واحد رودهن است انشاءالله به ما کمک کنید مرکز تحقیقات نانو بیوتکنولوژی حتی ما با یونیدو وارد بحث شدیم آخرین موردی که دیدم 100 هزار دلار قرار شد به ما کمک کنند و ما مجری طرحهایشان در حوزه آب بشویم.

وی گفت: واحد رودهن دو پژوهشی و فناوریکده دارد که انشاءالله کمک کنید در بحث پژوهشی و فناوریکده یک مقدار عمیق تر وارد بشویم از ظرفیتهای مشترکی که بین دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد به هر حال همه فرزندان این مملکت هستند و همه کمک کنند به بالندگی و سرافرازی هر چه بیشتر برسیم.

بحث کلیدی تبدیل ایده به پدیده و تولید ثروت از علم است

ایرانبخش با اشاره به قطب بودن دانشگاه آزاد رودهن افزود: سعی کردیم واحد رودهن را قطب کنیم در بحثهای مختلف قطب هستیم؛ انشاءالله سعی می کنیم با توجه به طرحهای ملی که تعریف شده بتوانیم به عنوان بخشی از ظرفیت علمی کشور نسبت به میهن عزیزمان ادای دین داشته باشیم و مهم ترین بحثی که به دنبال آن هستیم همان شعار کلیدی یعنی بحث تبدیل ایده به پدیده و تولید ثروت از علم است، دانشگاه آزاد اسلامی با وجود استادان ارزشمند، دانشجویان پرتلاش و پرانگیزه به خصوص دانشجویانی که در مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری داریم، بتوانیم پاسخگو به مطالبات مقام معظم رهبری و انشاءالله عزت آفرینی هر چه بیشتر باشیم.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در ادامه این مراسم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ترکیب ساختارش می تواند یک نهاد بسیار کارآمد برای یک بخش مهمی از جوانان کشورمان باشد و دانشگاه آزاد به دلیل ساختار و قانونی که دارد می تواند تصمیماتی بگیرد که بخش دولتی اصلاً نمی تواند این کار را بکند و این آزادی عمل یک ویژگی محوری آن است که باید از آن خوب استفاده کند.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری افزود: با توجه به ذوق و سلیقه افراد در بحث استعداد، هوش، یادگیری و شیوه های یادگیری چه وابستگیهایی داریم؛ در بحث تبدیل علم به ثروت هم همین است، اکنون در بحث اینکه بخواهیم دستاوردها و یافته های پژوهشی و فناورییمان را تولیدی کنیم مشکلات عظیمی داریم، یکی این است که مثلاً دانشگاه تهران نمی تواند به راحتی کارخانه ای را خریداری کند، یا در رهن خود درآورد، اما دانشگاه آزاد می تواند؛ بزرگ ترین خدمت دانشگاه آزاد اسلامی برای مملکت این است که آن عزیزانی که در ساز و کار و سیستم دولتی نمی توانند شکوفا بشوند زمینه شکوفاییشان را فراهم می کند.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد نیاز دارد یک تفکر جدیدی را رقم بزند که تا حالا در کشور سابقه نداشته و آن بحث ایجاد سازمان اقتصادی دانش بنیان حتی در رشته های علوم انسانی؛ روانشناسی، زیستی و علوم پایه است.

این مسئول ادامه داد: دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: "دانشگاه آزاد یک بال برای وزارت علوم است و آموزش عالی کشور است"، این را کاملاً ایمان دارم؛ اعتقاد دارم در بحثهای انواع و اقسام مجوزها، همکاریهای بسیار نزدیکی را با معاونت پژوهشی و فناوریی و آموزشی دانشگاه آزاد داریم، در حوزه پژوهشی و فناوریی جلسات و همه کارها انجام و هر چه در دانشگاه آزاد اسلامی پاس شود به احتمال 90 درصد در وزارت علوم نیز تصویب می شود.

دانشگاه آزاد رودهن می تواند پارک علم و فناوری راه اندازی کند

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد پژوهشی و فناوریکده ها گفت: حتی اگر دانشگاه آزاد به دنبال تأسیس یک پارک علم و فناوری باشد، آمادگی این را داریم، دانشگاه آزاد می تواند یک پارک علم و فناوری راه بیندازد، واحدهای جامع آن هم رشد بگیرد و شرکتهای دانش بنیان در آن باشد، ولی اگر همه اینها دارای یک منطق اقتصادی در تنوع منابع مالی وجود نداشته باشد، ممکن است که اینها خوب به هم جفت و جور نشوند و نتیجه و حاصل نهایی بسیار خوبی نباشد.

وی اضافه کرد: از دیگر ویژگی دانشگاه آزاد اسلامی این است که در ارتباطات بین المللی راحت تر از دانشگاه های دولتی است، چه در جذب سرمایه خارجی، جذب دانشجویان خارجی، جذب استادان خارجی و چه اینکه خودتان در خارج از کشور بروید و در مجموع کار بسیار خوبی است، وظیفه مان حمایت از دانشگاه آزاد است، ولی خواهشم این است، به هیچ عنوان در رقابت با دانشگاه دولتی نباشید، دانشگاه آزاد اسلامی نوعی دیگر است.

نژاد نوری در پایان گفت: باید برای دانشگاه پروفایل و رزومه ایجاد کنید، باور را در دانشگاه آزاد رودهن ارتقا بدهید و خودتان را اثبات کنید؛ برای نفوذ محصول و خدمات و فرایند در داخل یک بازار که رقیب هم وجود دارد، کار سخت است؛ در قضیه ارتباط بین المللی و بازار و صنایع مثلاً یکی از پیشنهادات این است که در دولت آینده وزارت علوم برای تبدیل علم به ثروت بیاید یک سری از بنگاه هایی را که می خواهند واگذار کنند را تحت مدیریت خود بگیرد و دانش خودش را به کمک دانشجویان و استادان آنجا تزریق کند و با نوآوریهای مختلف این را شکوفا کند.

تقدیر معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

وی در پایان از علیرضا ایرانبخش رئیس دانشگاه آزاد واحد رودهن با لوح تقدیر، قدردانی و تشکر کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن با توجه به قدمت و سابقه ای که دارد می تواند هرکار مثبتی را در برای نیل به اهداف جمهوری اسلامی و دانشگاه ها انجام دهد.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم افزود: از ویژگیهای دانشگاه آزاد اسلامی ارتباطات بین المللی است که راحت تر و بیشتر از دانشگاه های دولتی ارتباط برقرار می کند چه در جذب سرمایه خارجی و چه در جذب استادان و دانشجویان خارجی که ما هم وظیفه داریم که از دانشگاه آزاد اسلامی حمایت کنیم.