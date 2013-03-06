مشکل اصلی ایران نداشتن نماینده در کمیته المپیک است

رحیم ابویی در گفتگو با خبرنگا مهر در خصوص حذف ورزش کشتی از مسابقات المپیک 2020 اظهار داشت: فکر نمی کنم کشتی از مسابقات المپیک حذف شود، این موضوع چند سال است که مطرح است ولی نتوانسته اند به خواسته خود برسند.

دارنده مدال طلای مسابقات پیشکسوتان جهان 2012 لتونی، دلیل گرایش بیشتر به فوتبال را تبلیغات زیاد دانست و افزود: تبلغات گسترده فوتبال باعث جذب همه به این رشته ورزشی شده که اگر این مقدار تبلیغات برای کشتی شود قطعا گرایش به این رشته خیلی بیشتر می شود، امروزه شما هر کانالی را می زنی در حال پخش فوتبال هستند، بعد از قهرمانی ایران در مسابقات جام جهانی کشتی، تعداد ثبت نام در رشته کشتی افزایش پیدا کرده است.

ابویی که خردادماه سال آینده عازم کشور بوسنی برای مسابقات پیشکسوتان جهان است، عنوان کرد: در اسلامشهر بیش از دو هزار کشتی گیر در رده های مختلف سنی فعالیت می کنند که دارای استعدادهای درخشان زیادی هستند و در حال حاضر در رده های مختلف تیم ملی، کشتی گیران اسلامشهری حضور دارند.

رئیس هیئت کشتی شهرستان اسلامشهر در خصوص برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان و مربیان کشتی، اعلام کرد: هدف ما این بود که در آخر سال از زحمات کشتی گیران، مربیان و داوران خود تقدیر کنیم و برگزاری اینگونه نشستها تاثیر خوبی دارد و در ابتدای سال آینده هم مراسم باشکوهی را در تجلیل از قهرمانان کشتی اسلامشهر برگزار خواهیم کرد.