نسخه جدید آی فن با فناوری حسگر اثرانگشت معرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اپل برای ارائه آی فنهای خود به بازار یک الگوی آشنا را در پیش گرفته است به طوری که پس از معرفی هر آی فن 3، 4 یا 5 یک مدل S نیز ارائه می کند، از این رو انتظار می رود که آی فن 5S تابستان آینده وارد بازار شود.

مینگ چی کو از شرکت امنیتهای KGI اعلام کرد که پیش بینی می شود طرح جدید اپل برای ارائه آی فن جدید خود ارائه یک آی فن 5S باشد که طی ماه های ژوئن یا ژوئیه (خرداد یا تیر) با فناوری حسگر اثر انگشت وارد بازار شود.

وی اعتقاد دارد که تراشه اثر انگشت زیر دکمه "خانه" آی فن قرار داشته و می تواند امنیت و قابلیت استفاده آن را ارتقا دهد. این فناوری موجب می شود تا هنگامی که کاربر دکمه "خانه" را برای روشن کردن صفحه نمایش تلفن هوشمند خود فشار می دهد، اثر انگشت وی توسط دستگاه مورد شناسایی قرار بگیرد. اپل ماه ژوئیه گذشته شرکت AuthenTec را که متخصص امنیت مبتنی بر اثر انگشت است را خریداری کرد.

از دیگر جزئیات 5S می توان به یک تراشه A7 اپل و یک فلش هوشمند برای دوربین اشاره کرد که احتمالا کیفیت تصاویر را با فلش سفید یا زرد بسته به شرایط بهبود می دهد.

همچنین گفته می شود که تلفن 5S همراه آی فن ارزان قیمت که بازارهایی چون چین را هدف گرفته راهی بازار می شود. آی فن ارزان قیمت مدل تغییر کرده آی فن 5 است که شاید از آی فن 5 و 5S سنگین تر و ضخیم تر باشد. این آی فن به منظور کاهش قیمت از فایبرگلس و پلاستیک ساخته می شود و در رنگهای متنوع به فروش می رسد.

در ادامه انتشار این جزئیات این تحلیلگر KGI اشاره کرده است که انتشار نسخه جدید سیستم عامل iOS 7 نیز همزمان با ورود آی فنهای جدید خواهد بود. این درحالی است که اپل نسخه های جدید از سیستم عامل خود را به عنوان نسخه های بتا سه تا چهارماه پیش از معرفی یک آی فن جدید برای توسعه دهندگان ارائه می کند.

اگر پیش بینی "کو" درست باشد در آن صورت نسخه iOS 7 بین مارس یا آوریل به توسعه دهندگان ارائه خواهد شد.