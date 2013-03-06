مارادونا سرمربی مونپولیه فرانسه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مارادونا که دوران مربیگری اش به هیچ عنوان در حد درخشش دوران بازی اش نبوده بعد از اینکه سال گذشته از مربیگری باشگاه الوصل امارات اخراج شد تا به حال بدون تیم است.

با توجه به اینکه "رنه ژیراد" سرمربی فعلی مونپولیه قصد دارد در پایان فصل این تیم را ترک کند سران این باشگاه به دنبال جانشینی مشهور برای مربی خود هستند.

"یوسف حایجوب" یکی از مدیران موسسه بازاریابی ورزشی SGM که حق مذاکره در مورد تبلیغات و یا قراردادهای ورزشی مارادونا را در فرانسه به عهده دارد گفت: مارادونا امروز صبح با ما جلسه ای داشت و قرار شد در مورد سمت مربیگری باشگاه مونپولیه با این باشگاه وارد مذاکره شویم. امروز ظهر ما فکسی به باشگاه فرستادیم که می توانند در این مورد با مارادونا مذاکره کنند.

مونپولیه سال گذشته در عین ناباوری قهرمان لوشامپیونا شد اما نتوانست در لیگ قهرمانان اروپا از مرحله گروهی صعود کند. آنها هم اکنون 10 امتیاز با پاری سن ژرمن صدرنشین فاصله دارند و بعدی به نظر می رسد بتوانند سهمیه اروپایی کسب کنند.