اعزام 15 هزار دانشجو به سرزمین وحی/ همایشهای عمره استانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش عمره دانشجویی روز سه شنبه 15 اسفندماه با حضور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور در محل تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

بیش از 15 هزار نفر دانشجو به سرزمین وحی اعزام می شوند

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور گفت: 15 هزار و 500 دانشجو از سوم فرودین ماه سال آینده به سرزمین وحی اعزام می شوند.

حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی در حاشیه همایش عمره دانشگاهیان کرمان در محل تالار وحدت، افزود: این تعداد دانشجو در قالب 113 کاروان شامل 67 کاروان ویژه متأهلین و مابقی ویژه مجردین به سرزمین وحی عزیمت می کنند.

وی با بیان اینکه ستاد عمره دانشگاهیان کشور در سه مقطع قبل، حین و بعد از سفر به سرزمین وحی برنامه های فرهنگی اجرا می کند، اظهار داشت: ارسال بسته های فرهنگی ، برگزاری همایش های استانی و برگزاری نشست های آموزشی از جمله برنامه های فرهنگی ستاد عمره دانشجویی کشور قبل از عزیمت دانشجویان به سرزمین وحی است.

وی ادامه داد: در حین سفر نیز برنامه های فرهنگی از جمله توزیع بسته های فرهنگی، بازید های ویژه دانشجویان از مکه و مدینه، برگزاری همایش ها در مکه و مدینه و اجرای ویژه برنامه هایی با هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری، صورت می گیرد.

حجت الاسلام فقیهی، ادامه داد: دانشجویان از 23 مکان تاریخی شهرهای مکه و مدینه مانند مسجد استراحت، مسجد شیخین، محل ورود اسراء امام حسین(ع) به شهر مدینه ، مکان صلح حدیبیه و ... بازدید می کنند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور در مورد اعزام دانشجویان به عتبات عالیات گفت: این اعزام ها به صورت استانی انجام می شود و از اوایل هفته آینده ثبت نام ستاد های عمره و عتبات دانشگاهیان استان ها آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه سهمیه استان ها محدود است، ثبت نام عتبات عالیات دانشجویان به صورت استانی انجام می شود.

اعزام 480 دانشجوی استان کرمان به سرزمین وحی

مسئول ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان استان کرمان گفت: 40 دانشجو از این استان به سرزمین وحی اعزام می شوند.

حجت الاسلام علی عارفی در همایش عمره دانشگاهیان استان، افزود: این تعداد دانشجو در قالب 4 کاروان در 19 و 31 فروردین ماه سال آینده اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: برای عمره دانشجویان در سال آینده پنج هزار نفر ثبت نام کردند که پس از قرعه کشی انجام شده از این تعداد 240 پسر مجرد و 240 زوج به سرزمین وحی اعزام می شوند.

وی با بیان اسنکه سفر حج یک سفر معنوی است، گفت: در این سفر باید فکر و ذکرمان خداوند باشد.