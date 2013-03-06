علم بدون تزكيه ارزشی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صائمی، شامگاه سه شنبه در گردهمایی معاونان، مربیان و مشاورین مدارس شهرستان میامی که در محل اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه تربيت بر تعليم تقدم دارد، تصریح کرد: اگر علمي بدون تزكيه باشد ارزش آن ناچيز است و باتوجه به اولويت تزكيه بر تعليم ارزش كار مربيان تربيتي بسيار بالاست.

وی همچنین ضمن بیان اینکه مربيان حوزه تربيتي ابتدا بايد براي خود الگو باشند و سپس براي دانش آموزان گفت: اگر اينگونه عمل شود اثر گذاري آن به مراتب موثرتر خواهد بود.

امام جمعه موقت میامی نیز در این گردهمایی با بیان اینکه مسئله تربيت مسئله بسيار مهمي است گفت: تربیت در جامعه با مشکلاتی روبرو است که با مدیریت فرهنگی آن را برطرف کرد.

حجت الاسلام حسن مومنی ضمن تاکید بر اینکه در حوزه تعليم و تربيت هدف علم ودانش نيست بلكه علم و دانش وسيله است براي رسيدن به كمال، افزود: فرزندان ما باید با الگوی اسلامی بیستر آشنا شوند و تربیت دینی بهترین گزینه برای فرزندان ما خواهد بود.

