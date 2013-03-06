صيانت به معناي حركت در جهت توسعه دستاوردهاي فرهنگي است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم طيبي، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران صبح امروز با حضور در نشست "دستاوردهاي علمي و فرهنگي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران" كه با حضور سعيد شفائي رئيس دانشگاه آزاد اسلامشهر و جمعي از مسئولان، اساتيد و كاركنان این دانشگاه در سالن اجتماعات برگزار شد به ارائه سخناني در خصوص موضوع نشست پرداخت.



وي گفت: صيانت به معناي چگونگي حركت و جهت دادن دانشگاه ها و دانشگاهيان در جهت كسب مهارتهاي علمي و فرهنگي نيست بلكه صيانت به معناي حركت در راستاي توسعه دستاوردهاي فرهنگي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.



تاکید بر بهبود مديريت و کنترل زبان در جامعه



مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي آزاد استان تهران، موضوع صيانت را يكي از دستاوردهاي علمي و فرهنگي دانست و افزود: مسئله اي كه همه انسانها به نوعي در وجود خودشان بايد آن را تقويت كرده و شكل دهند، مديريت بحث و مديريت اختصاصي گروه است كه هر فردي در هر جامعه با داشتن شغل و يا مسئوليتي كه دارد بايد در حيطه مسئوليت خودش آن را شكل بخشيده و مديريت کند.



وي با اشاره به مراحل صيانت در مديريت، آن را شامل دو مرحله عام و خاص عنوان و بیان داشت: صيانت در مديريت، امري هماهنگ و جمعي بوده و بزرگترين مشكل افراد در دنياي امروز، عدم توانايي مديريت زبان است که باید مديريت و كنترل زبان در بين خانواده، دوستان، جمع و اجتماع بهبود یابد.



طیبی با بیان اینکه مديريت زبان در هر جامعه، ملت و قوم، كنترل و تقويت آن بوده كه لازمه آن رعايت و كنترل است، گفت: مرحله دوم"مديريت خاص" مختص به مديران و گروه هاي علمي و تخصصي است.



صيانت از دستاوردهاي علمي و فرهنگي، اصل اول مديريت است



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان تهران، خطاب به مسئولان و مديران دانشگاه آزاد اسلامشهر تاکید کرد:صيانت از دستاوردهاي علمي و فرهنگي، اصل اول مديريت مورد انتظار از شما و ديگر اعضاي هيئت علمي است.



وي ادامه داد: مديريت مورد انتظار از شما بايد به گونه اي باشد كه استادان اين صيانت را از شما آموخته و با حركت در اين راستا در حفظ ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران همت گمارند.



فراگیری ارتباطات و اطلاعات در ابعاد مختلف امري ناگزير هستند



بر اساس این گزارش، سعيد شفائي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر نيز در ادامه اين نشست، گفت:دستاوردهاي انقلاب و بحث هاي امروز جهان، مسئله جهاني شدن است كه همه با آن آشنا هستند.



وي با اشاره به جهان امروز و تشكيل دهكده جهاني ،ارتباطات و اطلاعات را در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... اموري ناگزير دانست كه براي ورود به جامعه اطلاعاتي لازم بوده و بايد آنها را فرا گرفت.



رئيس دانشگاه آزاد اسلامشهر در رابطه با دستاوردهاي علمي و فرهنگي افزود: امروزه كنترل مسائل اجتماعي مثبت و منفي در جهان مطرح بوده و بسياري از كشورهاي ابر قدرت از آن در راستاي منافع خود سود مي جويند .



ايدئولوژي انقلاب اسلامي جهان تك قطبي را دو قطبي کرد



وي ايدئولوژي حاصل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران را ايدئولوژي اي برتر عنوان کرد كه با مديريت بهينه در تمامي ابعاد توانست جهان تك قطبي را به جهاني دو قطبي تبديل کند چنانچه امروزه دنياي اسلام در يك قطب جهان قرار گرفته و قطب ديگر آن را ايادي كفر به خود اختصاص داده اند.



شفائی با تاكيد مضاعف بر توسعه فعاليت ها و دستاوردهاي فرهنگي در راستاي غلبه بر جهان كفر و توسعه هر چه بيشتر قطب اسلامي جهان افزود: امروزه برهمگان ثابت شده كه تنها تحت لواي اسلام مي توان به سعادت هميشگي دست يافت.