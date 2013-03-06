عثمان الجرندی وزیر خارجه احتمالی/اظهارات علی العریض درباره کابینه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو منبع ائتلاف دولتی تونس روز گذشته اعلام کردند که حزب اسلامی النهضه درباره انتصاب عثمان الجرندی به عنوان وزیر خارجه دولت جدید این کشور با هم پیمانان خود به توافق رسیده اند.

یک منبع ائتلاف حاکم که تشکیل دولت جدید تونس را بررسی می کند در این رابطه به رویترز گفت: توافق شده است که الجرندی وزیر امور خارجه و "عبدالحق الاسود" وزیر دفاع و جایگزین "عبدالکریم الزبیدی" شود.

گفتنی است منصف المرزوقی -رئیس جمهور تونس- علی العریض را مامور تشکیل دولت جدید کرده است.

از سوی دیگر المصری الیوم به نقل از علی العریض گزارش داد که وی نمی داند چه زمانی دولت جدید تونس تشکیل خواهد داد. بنا بر اعلام رسانه های تونس هنوز درباره وزارتخانه های کلیدی و وزارت امور دینی توافق حاصل نشده است.

علی العریض در گفتگو با رادیو "شمس اف ام" تونس اظهار داشت: زمان تشکیل دولت جدید را نمی دانم و صحبت هایی که درباره برنامه ها یا اشخاص حاضر در کابینه جدید می شود دقیق و قابل اعتماد نیست.

"خلیل الزاویه" یکی از رهبران حزب التکتل و یکی از شرکای ائتلاف 3 جانبه و هم پیمان با حزب النهضه نیز اعلام کرد که دور جدید رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید بعد از ظهر امروز چهارشنبه آغاز خواهد شد.

جنبش النهضه حزب حاکم تونس با خواسته مخالفان موافقت کرده است و از وزارتخانه های کلیدی همچون امور خارجه، کشور و دادگستری چشم پوشی کرده است.

مخالفان همچنین تغییر نورالدین الخادمی وزیر امور دینی تونس که وابسته به حزب النهضه است را خواستار هستند و بر ضرورت انتخاب یک وزیر مستقل تاکید دارند.