نمایشگاه های بهاره از سودجویی محتکران جلوگیری می کند

بهرام خواجه سعیدی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بهاره اردستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه مواد پروتئینی، غذایی، انواع شوینده ها، آجیل و خشکبار، کیف و کفش، پوشاک و سایر اقلام مورد نیاز نوروز عرضه شده است.

فرماندار اردستان هدف از ایجاد این نمایشگاه را تنظیم بازار شب عید و رونق چرخه تولید تا مصرف برای خانواده ها بیان کرد و افزود: این نمایشگاه تاثیر بسزایی در افزایش رضایتمندی شهروندان و جلوگیری از سودجویی برخی محتکران و دلالان دارد.

وی تصریح کرد: اقلام ارائه شده با 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.

خواجه سعیدی در پایان صحبت های خود با اشاره به اینکه این نمایشگاه تا 22اسفند سال جاری در محل سالن شهید مفتح بر پا می باشد اظهار داشت: برای کنترل قیمت ها تعداد 3 نفر از بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت در نمایشگاه حضور دارند و پیگیر شکایات مردمی هستند.