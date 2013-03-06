دستگیری سارق حرفه ای در مرودشت/ کشف 67 كيلوگرم موادمخدر در لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سارق حرفه ای در شهرستان مرودشت توسط پليس دستگیر شد.

فرمانده انتظامي شهرستان مرودشت استان فارس در تشريح اين خبر گفت: با تلاش ماموران، سارق حرفه ای که در شهرستان مرودشت اقدام به سرقت سيم برق، قطعات خودرو و اماکن خصوصی می کرد، شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی شیبانیان اظهار كرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در روستاهای اطراف شهرستان موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وي افزود: با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و پلیسی ماموران موفق شدند محل نگهداري مقاديري اموال مسروقه را در يك گاراژ ضایعاتی متعلق به فردي به نام "م – ع" شناسایی كنند.

فرمانده انتظامي شهرستان مرودشت ادامه داد: ماموران در بازرسی از آن گاراژ، هفت حلقه سیم برق مسروقه به متراژ 260متر کشف و فرد مالخر را دستگيري كردند.

سرهنگ شیبانیان افزود: در تحقیقات انجام شده از متهم دستگير شده،‌مشخص شد وي سیم ها را از فردی به نام "ع – ز" كه پس از سرقت اموال مسروقه را به وي مي فروخته خریداری كرده است.

وي اظهار كرد: با تلاش ماموران و هماهنگی مراجع قضایی سارق دستگیر و سه فقره سرقت سیم برق به متراژ 520متر، یک فقره سرقت قطعات خودرو و یک فقره سرقت اماکن خصوصی از وي کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و تحقيقات از سارق دستگير شده و فرد مالخر جهت كشف سرقت هاي احتمالي ديگر ادامه دارد.

کشف 67 كيلوگرم موادمخدر در لارستان

67كيلوگرم ترياك توسط ماموران انتظامي شهرستان لارستان استان فارس از سه دستگاه خودرو و يك دستگاه موتورسيكلت كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان با اعلام اين خبر گفت: ماموران انتظامي بخش جويم شهرستان لار مطلع شدند يك دستگاه خودرو در محور لار – جهرم در حال انتقال مقاديري موادمخدر است.

سرهنگ بهادر اسماعيلي ادامه داد: پس از استقرار ماموران در طول مسير تردد قاچاقچيان،‌يك دستگاه خودرو سواري سمند متعلق به آنها را شناسايي و زماني كه قصد متوقف كردن خودرو را داشتند راننده اقدام به فرار كرد.

وي اظهار كرد: با تلاش ماموران خودرو متوقف و در بازرسي از آن مقدار 35 كيلوگرم ترياك كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان افزود: درعملياتي ديگر ماموران پاسگاه هرمود عباسي در جاده بندرعباس به لارستان هنگام کنترل خودروهاي عبوري به يک دستگاه خودرو سواري مظنون و پس از متوقف كردن آن در بازرسي از خودرو مقدار 7 كيلو و 800گرم ترياک که به طرز ماهرانه اي جاسازي شده بود کشف كردند.

سرهنگ اسماعيلي در ادامه از كشف 22 كيلو و 800 گرم ترياك از يك دستگاه خودرو پرايد در آن شهرستان خبر داد و گفت: درعملياتي ديگري ماموران انتظامي لارستان موفق شدند خودرو حامل موادمخدر را شناسايي و پس از متوقف كردن آنها در بازرسي از خودرو ها مقدار 22 كيلو و 800 گرم ترياك از آنها كشف كنند.

وي اضافه كرد: ماموران پاسگاه هرمودعباسي نيز درعمليات ديگري هنگام كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه موتور سيكلت مظنون و در بازرسي از راكب آن يك كيلو و 450 گرم ترياک کشف كردند.