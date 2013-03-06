پیشنهاد جدید نفتی ایران به کشورهای اکو/ رونمایی از منشور انرژی اکو

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در سومین اجلاس وزیران انرژی اکو با بیان اینکه انرژی همواره از نیازهای اصلی بشریت بوده و تنوع بخشی به منابع انرژی هیچ گاه از دغدغه های جامعه جهانی حذف نخواهد شد، گفت: با وجود سرمایه گذاری های کلان و رشد فناوری در سالهای اخیر اما انرژیهای پاک و تجدید پذیر همچنان سهم اندکی در سبد انرژی جهان دارند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون حدود یک چهارم کل ذخایر گاز ،یک هشتم کل ذخایر نفت و بیش از 5 درصد کل تولید برق جهان در اختیار کشورهای عضو اکو است تصریح کرد: با وجود این ذخایر عظیم هیدروکربوری و انرژی اما همکاری و تجارت درون منطقه ای در حوزه انرژی بین کشورهای عضو اکو بسیار ضعیف است.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به سهم سرزمینی و سهم جمعیتی 5 درصدی منطقه اکو تصریح کرد: آمارهای موجود نشان می دهد در شرایط فعلی توانایی بالایی برای تولید انرژی در سطح کشورهای عضو اکو وجود دارد و در صورت برنامه ریزی و استفاده بهینه از انرژی منطقه اکو می تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی و انرژی سایر کشورهای جهان باشد.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت مشارکت و تجارت آزاد درون منطقه ای انرژی در بین کشورهای عضو اکو تاکید کرد: دولتهای عضو اکو باید کار در حوزه انرژی با یکدیگر را باید در صدر اولویت برنامه های اقتصادی خارجی خود قرار دهند.

به گفته وی، دسترسی آسان ملتهای منطقه و کشورهای عضو اکو به انواع انرژی ها و افزایش فرصت تجارت آزاد درون و برون منطقه ای و افزایش رفاه ملت ها را به همراه خواهد داشت.

قاسمی همچنین از طرح جدید منشور انرژی کشورهای عضو اکو رونمایی کرد و افزود: دستیابی به اجماع کلی در این زمینه نیاز به همکاری همه کشورهای عضو اکو به منظور مطالعه و تصویب آن دارد به طوری که چنین مکانیزم جدیدی باید دارای پایداری در اجرا، پویایی در فرآیند زمان و مبتنی بر تامین منافع مشترک تمامی کشورهای عضو اکو باشد.

وزیر نفت در پایان با بیان اینکه تمامی کشورهای عضو اکو باید متعهد به تامین امنیت انرژی شامل امنیت عرضه و تقاضا با لحاظ کردن اولویت استفاده از توانمندی های منطقه ای باشند، خاطر نشان کرد: در صورت دستیابی به چارچوب جدید برای گسترش همکاری های منطقه ای اکو می توان آینده ای پر از رفاه و آسایش را برای تمامی ملت های منطقه پیش بینی کرد.

این عضو کابینه دولت دهم یادآور شد: پیش بینی می شود در اجلاس آینده وزیران انرژی کشورهای عضو اکو منشور انرژی این سازمان طرح و مورد تصویب قرار گیرد.