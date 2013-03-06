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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۴

وزیر نفت اعلام کرد:

پیشنهاد جدید نفتی ایران به کشورهای اکو/ رونمایی از منشور انرژی اکو

پیشنهاد جدید نفتی ایران به کشورهای اکو/ رونمایی از منشور انرژی اکو

وزیر نفت با ارائه پیشنهاد جدیدی به وزیران نفت و انرژی 10 کشور عضو اکو جزئیات منشور انرژی کشورهای عضو اکو را تشریح کرد و گفت: تامین امنیت انرژی باید محور مهمترین فعالیت کشورهای عضو اکو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در سومین اجلاس وزیران انرژی اکو با بیان اینکه انرژی همواره از نیازهای اصلی بشریت بوده و تنوع بخشی به منابع انرژی هیچ گاه از دغدغه های جامعه جهانی حذف نخواهد شد، گفت: با وجود سرمایه گذاری های کلان و رشد فناوری در سالهای اخیر اما انرژیهای پاک و تجدید پذیر همچنان سهم اندکی در سبد انرژی جهان دارند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون حدود یک چهارم کل ذخایر گاز ،یک هشتم کل ذخایر نفت و بیش از 5 درصد کل تولید برق جهان در اختیار کشورهای عضو اکو است تصریح کرد: با وجود این ذخایر عظیم هیدروکربوری و انرژی اما همکاری و تجارت درون منطقه ای در حوزه انرژی بین کشورهای عضو اکو بسیار ضعیف است.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به سهم سرزمینی و سهم جمعیتی 5 درصدی منطقه اکو تصریح کرد: آمارهای موجود نشان می دهد در شرایط فعلی توانایی بالایی برای تولید انرژی در سطح کشورهای عضو اکو وجود دارد و در صورت برنامه ریزی و استفاده بهینه از انرژی منطقه اکو می تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی و انرژی سایر کشورهای جهان باشد.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت مشارکت و تجارت آزاد درون منطقه ای انرژی در بین کشورهای عضو اکو تاکید کرد: دولتهای عضو اکو باید کار در حوزه انرژی با یکدیگر را باید در صدر اولویت برنامه های اقتصادی خارجی خود قرار دهند.

به گفته وی، دسترسی آسان ملتهای منطقه و کشورهای عضو اکو به انواع انرژی ها و افزایش فرصت تجارت آزاد درون و برون منطقه ای و افزایش رفاه ملت ها را به همراه خواهد داشت.

قاسمی همچنین از طرح جدید منشور انرژی کشورهای عضو اکو رونمایی کرد و افزود: دستیابی به اجماع کلی در این زمینه نیاز به همکاری همه کشورهای عضو اکو به منظور مطالعه و تصویب آن دارد به طوری که چنین مکانیزم جدیدی باید دارای پایداری در اجرا، پویایی در فرآیند زمان و مبتنی بر تامین منافع مشترک تمامی کشورهای عضو اکو باشد.

وزیر نفت در پایان با بیان اینکه تمامی کشورهای عضو اکو باید متعهد به تامین امنیت انرژی شامل امنیت عرضه و تقاضا با لحاظ کردن اولویت استفاده از توانمندی های منطقه ای باشند، خاطر نشان کرد: در صورت دستیابی به چارچوب جدید برای گسترش همکاری های منطقه ای اکو می توان آینده ای پر از رفاه و آسایش را برای تمامی ملت های منطقه پیش بینی کرد.

این عضو کابینه دولت دهم یادآور شد: پیش بینی می شود در اجلاس آینده وزیران انرژی کشورهای عضو اکو منشور انرژی این سازمان طرح و مورد تصویب قرار گیرد.

 

 

 

کد مطلب 2012751

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