ريزش كانال آب در سیرجان دوباره حادثه ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو نفر از کارگرانی که در چهار راه طلوع سیرجان مشغول حفای کانال آب بودند در ساعت سه بامداد چهارشنبه بر اثر ريزش كانال دچار حادثه شدند.

در اين حادثه فوريت‌هاي 115 به محل اعزام و مجروحين را به بيمارستان‌هاي امام رضا( ع) و غرضي انتقال دادند.

در جريان اين حادثه، تاكنون تلفات جاني گزارش نشده است.

پیش از این نیز در پي ريزش کانال آب در سیرجان و مدفون شدن سه کارگر در زير خاک يک نفر از آنها جان باخت و دو کاگر دیگر از این حادثه جان سالم به در بردند که خبرگزاری مهر در گزارشی به این موضوع پرداخت.