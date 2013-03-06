به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جشنواره تئاتر پاسداران کشور، استان های زنجان، مازندران، خراسان شمالی، فارس، بوشهر، آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی، کردستان، البرز، ايلام و چهارمحال و بختياري در قالب 18 گروه شامل 6 گروه سرود، شش گروه تئاتر و شش گروه تواشيح به مدت دو روز در سمنان با هم به رقابت پرداختند.
این جشنواره با هدف تجديد ميثاق با آرمانهاي شهدا، تقويت فعاليتهاي هنري در سپاه، فرهنگسازي و كمك به ماندگاري ادبيات دفاع مقدس و انقلاب اسلامي به مدت دو روز در سالن تئاتر شهر سمنان و نيستان مهديشهر در حال برگزاری است.
آئين افتتاحيه دومين جشنواره فرهنگي هنري سپاه پاسداران با حضور رئيس اداره فرهنگي هنري معاونت تبليغات سپاه پاسداران، فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان، مسئول نمايندگي سپاه استان و هنرمندان پاسدار از سپاههاي استاني در گلزار شهداي سمنان برگزار شد.
هنر مهمترين سلاح در عرصه نبرد با دشمن است
فرمانده سپاه استان سمنان در این جشنواره، مهمترين سلاح پاسداران در عرصه نبرد با دشمن را سلاح هنر دانست و گفت: باید بتوانيم در اين عرصه دشمن را در رسيدن به اهداف خويش ناكام بگذاريم.
سردار علی استاد حسینی افزود: ماموريت اصلي سپاه پاسداران حفاظت و حراست از انقلاب اسلامي است و هر جا كه ارزش های نظام مورد تهديد باشد سپاه مستحكم و استوار همچون گذشته وارد صحنه ميشود.
وي با بيان اينكه يكي از حوزههايي که مورد تهديد توسط دشمنان نظام و انقلاب حوزه هنر به ويژه سينما و تئاتر است، اظهار داشت: متاسفانه دشمنان انقلاب اسلامي در آن سوي مرزها تقويت كننده ابتذال هستند و امروز در چنين شرايطي حوزه هنر بايد توسط متعهدان اين عرصه در جهت تعالي معنوي تقويت شود.
فرمانده سپاه استان سمنان تصریح کرد: متاسفانه در حوزه فعاليتهاي هنري اساس كار به دست فراموشي سپرده و سمت و سوي محتواي بعضي از آثار هنري به سمت ابتذال و مسائل غيرفرهنگي سوق داده شده است.
استاد حسيني با تأكيد بر اينكه سپاه بايد در حوزه فيلم جنگي سرمايهگذاري كند بيان كرد: هنري كه انسان را از خدا دور كند، هنر نيست و بايد گفت هنر بهترين وسيلهاي است كه با روح انسان سر و كار دارد.
ارزش های انقلاب باید به وسیله هنر ماندگار شود
مسئول دفتر نمايندگي ولی فقیه در سپاه استان سمنان نیز با تاکید بر اهمیت هنر گفت: امروز بيان معارف دين و يا ارزشهاي سه دهه انقلاب كه ميبايست به وسيله هنر ماندگار شود.
حجت الاسلام جعفر رعایتی افزود: بعضي از افراد نا آشنا و گاه مغرض به وسيله هنر ارزشها را تخريب و يا كم رنگ و كم اهميت جلوه ميدهند.
وی تصریح کرد: سپاه پاسداران آنچه را كه در 8 سال دفاع مقدس و يا در طول انقلاب تجربه كردهاند به اين بار در قالب هنر در سه بخش سرود، تواشيح و تئاتر و بدون كم و كاست و با هدف پاسداري از ارزشهاي و آرمانهاي انقلاب وارد عرصه شده است.
رعایتی ضمن تاکید بر اینکه دفاع از ارزش هاي انقلاب اصل اوليه جهت تأسيس سپاه پاسداران بوده است اظهار داشت: سپاه به عنوان نهادي منعطف است كه هر جا و در هر صحنهاي كه انقلاب نياز داشته باشد به صورت منسجم و قدرتمند حضور پیدا می کند.
پاسداران به عنوان حافظان ارزش های دینی باید تکنیک هنر نمایشی را فرا بگیرند
یکی از صاحبان اثر ارائه شده به جشنواره فرهنگی هنری پاسداران کشور نیز در این جشنواره، برگزاري چنين جشنوارههايي را لازم و ضروري دانست و گفت: برگزاري چنين جشنوارههايي با موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامي ميتواند به عنوان گردهمايي بزرگ خط دهنده و جهت دهنده باشد.
کارگردان تئاتر "شاخه های زیتون" افزود: پاسداران به عنوان حافظان ارزشهاي اسلامي اين بار نيز رسالت خود را در قالب هنر و با هدف تبيين حماسه حماسهسازان عرصه دفاع مقدس به نمايش ميگذارند.
احمد رحمانی با بیان اینکه سپاه گامهاي نخستين را محكم برداشته است و بايد ورود سپاه را به عرصه هنر به منظور دفاع از ارزشها و ماندگاري آن به فال نيك گرفت اظهار داشت: هنرمندان بسيجي و پاسدار بايد تكنيك و فن هنر نمايش را به منظور ارائه اثري ماندگار و جاويد فرا بگيرند.
وی در خصوص اثر ارائه شده به این جشنواره بيان كرد: مضمون اثر ارائه شده در رابطه با بيداري اسلامي بوده و علت انتخاب اين سوژه پرداختن به موضوع و مسئله روز عصر مقطع زماني معاصر است.
فعالان هنري بايد حمايت و پشتيباني شوند
سرپرست گروه تواشيح انصار المهدي سپاه زنجان نیز در این جشنواره گفت: فعالان هنري پاسدار و بسيجي بايد جهت ارائه هنري اصيل و ماندگار حمايت و پشتيباني شوند.
اسماعيل مولايي اظهار داشت: ارائه كارهاي گروهي و دستهجمعي نيازمند اراده و تلاشي مضاعف نسبت به كارهاي انفرادي است.
وي در خصوص كار ارائه شده توسط گروه انصار المهدي بيان كرد: گروه شش نفره انصار المهدي از سال 87 شكل گرفته است و تا كنون در جشنوارههاي مختلف حضور داشته است.
سرپرست گروه تواشيح انصارالمهدي سپاه زنجان افزود: این گروه سال گذشته در نخستين جشنواره تئاتر، سرود و تواشيح سپاه در استان البرز موفق به كسب عنوان نخست شد و امسال نيز اميدواريم با توجه به پيشرفت مطلوب گروه از لحاظ كيفي عملكرد مطلوبي داشته باشيم.
مولايي اظهار داشت: مضمون ارائه شده در تواشيح گروه انصارالمهدي در مدح پيامبر گرامي اسلام(ص) به زبان عربي است و البته دو كار ديگر نيز جهت ارائه در جشنواره با موضوع امام زمان (عج) آماده كردهايم.
وي با بيان اينكه اعضاي گروه تواشيح انصار المهدي از قاريان و حافظان ممتاز استان زنجان هستند، افزود: تواشيح يكي از هنرهايي است كه نيازمند تخصص است و اعضاي گروه بايد از لحاظ قرائت در سطح مطلوبي باشند چرا كه در تواشيح از متون عربي استفاده ميشوند و بايد اعضا آشنا به لهجه زبان عربي باشند.
عرصه هنر مستلزم ورود نيروهاي متعهد و انقلابي است
مسئول سیاسی نمایندگی سپاه ناحیه ابهر نیز گفت: با توجه به شرايط كنوني و متأسفانه تحريف مسائل جنگ و دفاع مقدس هنرمندان و نيروهاي متعهد و انقلابي بايد وارد عرصه هنر شده و مانع سوء استفادههاي دول غربي شوند.
الماس پويامنش افزود: متأسفانه در سالهاي اخير شاهد افت كيفي از لحاظ محتوا در حوزه دفاع مقدس بودهايم.
وي هدف از حضور پاسداران در عرصه هنر را الگوسازي مناسب، صحيح و متناسب با ارزشهاي انقلاب و نظام عنوان كرد و اظها رداشت: هنرمندان پاسدار ميتوان نقش بسزايي در پيشرفت كمي و كيفي ادبيات دفاع مقدس و انقلاب اسلامي داشته باشند.
پویامنش تصریح کرد: متأسفانه بعضي از مسائل در حوزه دفاع مقدس براي نويسندگان ملموس نيست و بر اساس تعاريف راوي و تخيلات شخص نويسنده به رشته تحرير درآمده است به همين جهت حضور اشخاصي كه از نزديك مقاومتها و رشادتها را لمس كردهاند لازم و ضروري است.
ادبيات دفاع مقدس نیازمند نگاهي واقعبينانه
مسئول كانون قرآن و عترت تيپ 36 انصار المهدي زنجان نیز در رابطه با جایگاه ابیات دفاع مقدس در جامعه افزود: متأسفانه امروز نگاهها و ديدگاهها نسبت به دفاع مقدس بسيار محدود است.
سید مهدی حسینی افزود: امروزه ادبيات دفاع مقدس برای اینکه جایگاه واقعی خود را پیدا کند مستلزم نگاهي واقعبينانه است.
وی با بیان اینکه اثر اگر در قالب هنر ارائه شود ماندگار ميشود اظهار داشت: تلاش و هدف ما از فعاليتهاي فرهنگي و هنري تبيين ارزشهاي دفاع مقدس در زمان فعلي در قالب هنر است.
سرپرست گروه سرود "انصار المهدي" زنجان تصريح كرد: تاكنون نتوانستهاي حتي گوشهاي از دفاع مقدس را به نمايش بگذاريم و آن زمان كه عدهاي از نويسندگان اظهار كردند كه منبعي براي فيلم و هنر در عرصه دفاع مقدس نداريم مقام معظم رهبريكتاب "خاك هاي نرم كوشك به نويسندگي عاكف" را معرفي كردند.
حسيني ادامه داد: قطعاً دريايي از منابع براي كارهاي هنري ايجاد ميشود اگر تمامي دلسوزان عرصه دفاع مقدس و انقلاب اسلامي متعهدانه و دلسوزانه در اين عرصه وارد شوند و ميتوان گفت سپاه نيز به عنوان نهادي انقلابي جهت دفاع از ارزشها و ارائه الگوهاي مناسب در وادي هنر گام برداشته است.
وي در ادامه در خصوص گروه سرود انصار المهدي عنوان كرد: گروه سرود انصار المهدي سال گذشته نيز در نخستين جشنواره تئاتر، سرود و تواشيح سپاه پاسداران به ميزباني استان البرز حضور داشته و موفق به كسب عنوان نخست جشنواره شد.
مراسم اختتاميه دومین جشنواره فرهنگی، هنری پاسداران کشور بعدازظهر چهارشنبه 16 اسفند 91 با حضور مهمانان كشوري در سالن تئاتر شهر سمنان برگزار ميشود.
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