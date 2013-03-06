وجود 26 هزار حامی در مازندران/ ساماندهی ایتام استان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی صبح چهارشنبه در مراسم جشن نیکوکاری در مدرسه راهنمایی دخترانه شاهد ناحیه یک ساری اظهار داشت: جشن نیکوکاری، کار بزرگ تربیتی و پرورزشی است.

وی اظهار داشت: کار بزرگ پرورشی کمک به همنوع می تواند مسیر زندگی فرزندان ما را در مدارس تغییر دهد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران با اشاره به اینکه یک چهارم حامیان ایتام استان اهل تهران هستند، تصریح کرد: هم اکنون 26 هزار حامی در مازندران داریم که هر یتیم ماهانه به طور میانگین 100 هزار تومان دریافتی دارند.

باغبانی با بیان اینکه پنج هزار و 600 یتیم در استان داریم، یادآور شد: امید است با توجه به مشارکت خیران و حامیان در اکرام ایتام، در چند سال آینده خانواده های ایتام مازندران ساماندهی می شوند.

وی با اعلام اینکه متولی اصلی فقرا و نیازمند، پروردگار باریتعالی است، افزود: کمک های کوچک مردم نوعدوست در جشن عاطفه ها سبب پیشگیری از آسیب های بزرگ در جامعه می شود.

باغبانی با بیان اینکه جشن نیکوکاری در مدارس استان به صورت یک فرهنگ درآمده است، اظهار داشت: دانش آموزان و مردم استان در جشن عاطفه های امسال، 350 میلیون تومان به دانش آموزان بی بضاعت و خانواده های نیازمند کمک کردند.

برپایی جشن نیکوکاری در 4300 مدرسه مازندران

حسین کمالی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش مازندران نیز در این مراسم با اشاره به نقش تربیتی اثرگذار دستگاه تعلیم و تربیت پس از پیروزی انقلاب در جامعه اسلامی، اظهار داشت: آموزش و پرورش مفتخر به تربیت دانش آموزان نوعدوست و عاشق همنوع است.

وی با بیان اینکه ارزشها و فرهنگ هر جامعه ای در آموزش و پرورش آن سامان شکل می گیرد، افزود: کشور توسعه یافته نیازمند آموزش و پرورش پویا است.

این مسئول دستگاه تعلیم و تربیت مازندران با اشاره به اینکه در سند تحول بنیادین زندگی توام با آرامش مدنظر است، تصریح کرد: هم اکنون چهار هزار و 300 مدرسه استان میزبان برگزاری جشن نیکوکاری هستند.

وی با بیان اینکه انفاق و کمک به دیگران از مصادیق حیات طیبه است، یادآور شد: آینده کشور به دست دانش آموزان ساخته می شود.

کمالی افزود: دانش آموزان و فرهنگیان استان همواره پیشرو در کمک به همنوع هستند و 200 میلیون تومان برای بازسازی به عتبات عالیات کمک کردند.

اردلان فریدونی، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ساری نیز گفت: حس کمک به همنوع باید از مدرسه و توسط دانش آموزان به جامعه تعمیم داده شود.

وی بیان داشت: چگونه زندگی کردن و نحوه کمک به همنوع و نیکوکاری در مدارس به دانش آموزان آموزش داده می شود.