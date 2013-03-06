تهران و البرز در هندبال دختران کشور فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات امسال هندبال قهرمانی دختران جوان کشور در شهر مقدس قم با اینکه با استقبال کمی از سوی تیم‌های شرکت کننده از استان‌های مختلف مواجه شد اما حضور تیم دختران جوان قم تماشاگران و بانوان علاقمند زیادی به سالن برگزاری مسابقات جذب کرده بود.

سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در مدت چهار روز میزبان تیم های شرکت کننده در پیکارهای هندبال قهرمانی دختران جوان کشور بود و بعد از انجام دیدارهای مراحل مقدماتی و نهایی، حالا کار به روز پایانی و تعیین تیم های اول تا چهارم کشیده است.

مهمترین اتفاق در مرحله مقدماتی این دوره از بازی ها، حذف زودهنگام تیم هندبال دختران جوان قم بود كه از مدت‌ها قبل در اردوی آماده سازی به سر می‌برد اما نتوانست در مسابقات هندبال قهرماني دختران رده سني جوانان كشور عملکرد خوبی داشته باشد و خیلی زود حذف شد.

اين در حالي است رقابت‌های هندبال قهرمانی دختران کشور در رده سنی جوانان از روز دوشنبه چهاردهم اسفند ماه به میزبانی هیئت هندبال استان قم در حال برگزاري است و در آن چهره های آینده دار هندبال کشور از هفت استان به مدت چهار روز برای کسب عنوان قهرمانی مسابقه می دهند.

در این دوره از مسابقات هفت تیم حضور داشتند که بازی های آنها در مرحله گروهی یا مقدماتی به شکل دوره‌ای به انجام رسيد و در پایان از هر گروه دو تیم جواز حضور در نیمه نهایی را به دست آوردند و امروز ديدارهاي رده بندی و نهایی نهايي برگزار خواهد شد.

هفت تیم حاضر در این دوره از رقابت ها در دو گروه بازی های خود را برگزار كردند و دیدارهای مرحله مقدماتی در حالي به پایان رسید كه تیم های تهران و چهارمحال و بختیاری از گروه نخست و تیم های البرز و فارس از گروه دوم به نیمه نهایی آمدند.

با توجه به صعود تيم‌هاي هيئت هندبال تهران و چهار محال و بختياري از گروه نخست و تيم‌هاي البرز و فارس از گروه دوم، شامگاه سه شنبه پانزدهم اسفند ماه در نيمه نهايي تهران برابر فارس به برتری دست یافت و البرز با غلبه بر تیم چهار محال و بختياري به همراه تهران راهی دیدار نهایی شد.

طبق برنامه ريزي انجام شده توسط مسئولان برگزاري مسابقات، بازی های رده بندی و نهایی امروز چهار شنبه شانزدهم اسفند ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام خواهد رسید تا تیم های اول تا چهارم مشخص شوند.

