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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱

یوسفی به مهر خبر داد:

کمک به دانش آموزان نیازمند قمی در آستانه عید نوروز

کمک به دانش آموزان نیازمند قمی در آستانه عید نوروز

قم - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان قم از کمک به دانش آموزان نیازمند قمی در آستانه عید نوروز خبر داد.

علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حدود 10 درصد از دانش آموزان را دانش آموزان نیازمند تشکیل می دهند که برای ارائه خدمات و کمک به این دانش آموزان با تعامل با دفاتر مراجع تقلید، دفتر مقام معظم رهبری و خیرین اقداماتی انجام شده است.

وی گفت: 6 هزار و 900 قلم پوشاک از قبیل شلوار، مانتو، چادر و پیراهن و کفش میان دانش آموزان نیازمند از سوی دفاتر مراجع تقلید و خیرین اهدا شده است.

وی گفت: 160 دست مانتو نیز از سوی آستان مقدس قم میان دانش آموزان تهیه و توزیع شد.

رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: 35 میلیون تومان بن پوشاک میان دانش آموزان نیازمند توزیع شد، حدود سه هزار و 500 جفت کفش نیز از سوی خیرین در میان دانش آموزان اهدا شد.

یوسفی گفت: خیرین با توجه به وضعیت این دانش آموزان و نیازهای آن ها می توانند هدایا و کمک های خود را به انجمن های اولیا و مربیان اهدا کنند.

وی بیان کرد: معمولا هر ساله خیرین بیشتر در آستانه سال نو کمک می کنند در حالی که دانش آموزان در طول سال تحصیلی نیز به اقلام آموزشی و کمک آموزشی نیازمند هستند که مناسب است این کمک ها در طول سال تحصیلی نیز انجام گیرد.
 

کد مطلب 2012764

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