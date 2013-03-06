بخش زیادی از مشکلات ناشی از بی تدبیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی روز سه شنبه در گردهمایی بزرگ فعالان امور تربیتی شهرستان بوئین زهرا گفت: مهمترین عامل اقتدار ایران اسلامی وجود رهبری و ولایت در کشور است و اگر از آن تبعیت کرده و به رهنمودهای معظم له عمل کنیم در مسیر پر فرازونشیب خود دچار مشکل نخواهیم شد.



وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با استفاده از حربه های مختلف مانند تحریم، تهدید، اختلاف بین مردم و مسئولان، ساماندهی مخالفان، تلاش می کنند تا ضمن آسیب رساندن به زیرساختهای کشور از پیشرفت نظام اسلامی به هر نحو ممکن ممانعت کنند.



زاکانی تصریح کرد: بخش زیادی از مشکلات کنونی در کشور ناشی از تحریم نیست بلکه مربوط به بی تدبیری است و اگر درایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که از حدود پنج سال پیش با نامگذاری هر سال مسیر حرکت مردم و مسئولان را ترسیم می کردند مورد توجه جدی قرار می گرفت مشکلات کمتری داشتیم زیرا اصول توسعه و پیشرفت بخوبی مشخص و تبیین شده بود.



وی با بیان اینکه عمل به رهنمود‌های رهبری عامل پایداری و اقتدار جمهوری اسلامی است، یادآورشد: بی توجهی به نصایح و رهنمودهای رهبری موجب شد تا در نیمه نخست امسال با نوسان شدید ارز روبرو شدیم و اقتصاد و صنعت آسیب دید.



دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن امروز تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به انقلاب و بسیج کرده است، تصریح کرد: دشمنان با سرمایه های زیادی که در این بخش هزینه می کنند می خواهند با هدف قراردادن معیشت مردم به نارضایتی و ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان نیز دامن بزنند.



زاکانی بیان کرد: مسئولان در شرایط کنونی لازم است با حفظ هوشیاری موانع تحریم را برطرف کنند و با حل مشکلات مردم دشمن را ناامید کنند.



وی گفت: نقشه پیش روی ایران اسلامی التزام و عمل به دستورات دینی و اهداف انقلاب اسلامی است و هرگز در مسیر نقشه غرب حرکت نخواهیم کرد.



زاکانی بیان کرد: فضای کشور برای رشد و توسعه همه جانبه کاملا فراهم است و با توجه جدی به اخلاق و تربیت اسلامی که از نیازهای اساسی جامعه امروز است باید تلاش کنیم با تقویت معنویت در میان دانش آموزان با کمک فرهنگیان در این مسیر گام برداریم.



دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با انتقاد از برخی بی ‌تدبیری‌ها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: توزیع یارانه برای همه موجب بی عدالتی می شود و عده ای را ناراحت می کند لذا باید این یارانه به افراد نیازمند واقعی داده شود.



زاکانی در همایش بزرگ امور تربیتی شهرستان بوئین زهرا افزود: استفاده از همه ظرفیت‌های بالقوه کشور می تواند پیشرفت را تسریع کند که در این میان باید از توانمندی بالای فرهنگیان استفاده بیشتری کنیم.



وی که به مناسبت گرامیداشت هفته امور تربیتی سخن می گفت افزود: امور تربیتی در شرایط کنونی راهکار خوبی برای پاسخگویی به شبهات است و به گسترش فهم دینی در دانش‌آموزان کمک کرده است.



وی گفت: اگر تعلیم و تربیت به معنای حقیقی مورد توجه جدی قرار گیرد جامعه به رشد و ترقی می رسد در غیر این صورت به سوی سستی و سقوط کشیده می شود.



دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس و علت پذیرش قطعنامه از سوی امام راحل بیان کرد: انقلاب اسلامی امروز ثمره تلاش شهدا و ایثارگران والامقامی است که با نثار جان و مال خود درخت انقلاب را آبیاری کردند و ما وظیفه داریم برای تحقق‌ آرمان‌های این انقلاب تلاش کنیم.