کادر فنی و آزادکاران قم در کشتی قهرمانی کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معمولا برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان در امر برگزاری پیکارهای کشتی قهرمانی کشور در هر دو رشته آزاد و فرنگی به این شکل است که ابتدا رقابت های کشتی فرنگی به انجام می رسد و سپس مسابقات کشتی آزاد برگزار می شود.

فدراسیون کشتی امسال نیز به شکلی برنامه ریزی کرده بود که همین اتفاق بیافتد و ابتدا مسابقات کشتی فرنگی و در گام بعد رقابت های کشتی آزاد به انجام برسد اما این برنامه ریزی درست از آب در نیامد و بدین ترتیب این بار کشتی گیران آزادکار به روی تشک می روند.

دلیل اینکه زمان برگزاری رقابت های کشتی فرنگی با آزاد تغییر کرد، انصراف میزبان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور از به انجام رساندن این مسابقات بود و بدین ترتیب فدراسیون کشتی زمان و مکان برگزاری رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور را تغییر داد.

البته فدراسیون کشتی بلافاصفه بعد از انصراف هیئت کشتی استان فارس از برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور، دست به کار شد و تهران را به عنوان برگزار کننده این رقابت ها معرفی کرد اما تا تیم های استان های مختلف بخواهند برای سفر به تهران و حضور در این پیکارها برنامه ریزی کنند زمان کافی وجود نداشت و حال ابتدا کشتی های آزادکاران کشورمان برگزار می شود.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشورمان از بیست و چهارم اسفندماه یعنی کمتر از 10 روز دیگر به میزبانی هیئت کشتی استان قزوین برگزار خواهد شد و در آن آزادکاران استان‌های مختلف در هفت وزن به روی تشک می‌روند.

در این دوره از رقابت ها تیم کشتی آزاد قم نیز با ترکیبی متشکل از روح الله نعمتیان، محمد غدیری، سجاد محمدی، افشین سرلک، محمود بیگدلی و داوود یارجانعلی در تلاش برای کسب مقام و قرار گرفتن بر روی سکو به مصاف حریفان خواهد رفت.

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور با در نظر گرفتن حضور چهره های شاخص از استان های مختلف از سطح بسیار بالایی برخوردار است زیرا همراهی سه مربی با تیم کشتی آزاد قم حکایت از این مهم دارد و بر همین اساس حسن زند، محمد حسنی و محسن وزیری به عنوان اعضای کادر فنی تیم کشتی آزاد قم را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

این در حالی است که کشتی گیران آزادکار قم در اوزان هفت گانه با سرپرستی علی طلایی از پیشکسوتان ارزنده کشتی قم به مصاف حریفان می روند.