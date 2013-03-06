کوچ بهاره عشایر در شهرستان دره شهر آغاز شد

علی یار دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوچ بهاره عشایر درشهرستان دره شهر آغاز شده است.
وی ادامه داد: کوچ بهاره این شهرستان از 15 اسفندماه شروع شده و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد.
علی یار دوستی افزود: کوچ عشایر منطقه قشلاقی دره شهر به دامنه کبیر کوه دربخش مرکزی ماژین صورت می گیرد.
وی بیان داشت: از مجموع 1700 خانوار عشایر شهرستان دره شهر با جمعیت دامی بالغ بر 220 هزار راس دام سبک وسنگین است.
دوستی در ادامه بیان داشت: 800 خانوار باجمعیت دامی 80 هزار راس کوچ رو هستند و 900 خانوار عشایری ساکن درشهرستان دره شهر وجود دارد.
وی ادامه داد: این شهرستان در 35 کیلومتری شهرستان ایلام واقع شده است و برای چرای دام ها از ظرفیت های خوبی برخوردار است.
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