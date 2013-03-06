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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

دوستی:

کوچ بهاره عشایر در شهرستان دره شهر آغاز شد

کوچ بهاره عشایر در شهرستان دره شهر آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس امور عشایری شهرستان دره شهر از آغاز کوچ بهاره عشایر در شهرستان دره شهر خبر داد.

علی یار دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوچ بهاره عشایر درشهرستان دره شهر آغاز شده است.

وی ادامه داد: کوچ بهاره این شهرستان از 15 اسفندماه شروع شده و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد.

علی یار دوستی افزود: کوچ عشایر منطقه قشلاقی دره شهر به دامنه کبیر کوه دربخش مرکزی ماژین صورت می گیرد.

وی بیان داشت: از مجموع 1700 خانوار عشایر شهرستان دره شهر با جمعیت دامی بالغ بر 220 هزار راس دام سبک وسنگین است.

دوستی در ادامه بیان داشت: 800 خانوار باجمعیت دامی 80 هزار راس کوچ رو هستند و 900 خانوار عشایری ساکن درشهرستان دره شهر وجود دارد.

وی ادامه داد: این شهرستان در 35 کیلومتری شهرستان ایلام واقع شده است و برای چرای دام ها از ظرفیت های خوبی برخوردار است.
 

کد مطلب 2012767

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