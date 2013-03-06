مطالعات مقاوم سازی سازه های پل معلق آمل انجام شد

احمد امیرسلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پل معلق آمل داراي 4 درز انبساط است که اين درزها از قطعات خاصي تشکيل شده و ترکيبي از مواد پليمري و ورق‌هاي فلزي است و به منظور کنترل انبساط و انقباض عرشه پل و جلوگيري از ايجاد ترک بر روي عرشه اين پل‌ نصب ‌شده است.

وی با بيان اينکه تعويض درزهاي انبساط يک عمليات طبيعي است، افزود: اين درزهاي انبساط بر اثر تردد هر روزه وبیش از چندین دهه وسايل نقليه بر روی پل آسيب ديده و تعويض آن طي بازديدهاي دوره‌اي كه از اين پل صورت ‌گرفته تشخيص داده شد.

امیرسلیمانی اضافه کرد: اکنون نیز مرحله ي مطالعات تكميلي، ميداني و آزمايشگاهي برای مراحل بعدی پل تاریخی آمل در حال انجام است که به صورت جدی در سال آینده اجرا خواهد شد.

شهردار آمل از اختصاص شش میلیارد ريال از سوی این شهرداری برای مقاوم سازی سازه بنای پل معلق و تاریخی این شهر که نماد فرهنگ وپیشینه آمل است، خبر داد.

امیرسلیمانی گفت: شهرداری آمل برای مقاوم سازی پل معلق شهر آمل که بنای تاريخي و باستاني و نماد شهر آمل است، با همکاری دانشگاه تهران ، مراحل اجرايي آن بصورت كاملاً علمي و تخصصي انجام خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح از چندی قبل با پاكسازي ، اصلاح و نصب درز انبساط بر روی این پل که اجراي صحيح سيستم هاي درز آن از مهمترين جزييات عرشه پل است، با دقت بیشتری انجام شد.

پل معلق آمل مربوط به دوره پهلوی و در مرکز این شهر، جنب پل دوازرده چشمه واقع شده و يکي از بناهاي باشکوه و ارزشمند توريستي شهر آمل محسوب مي شود.

این اثر تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده، از اولين نمونه هاي پل هاي بزرگ و جديد ايران و در تاریخ این پل به نام پل معلق هم شناخته می شود.



