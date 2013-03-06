60 درصد طلاق ها در سالهای نخست زندگی رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسی شواری پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین روز چهارشنبه با حضور کارشناسان فرهنگی و اجتماعی سازمانهای عضو در دادگستری قزوین برگزار شد.



مجید اکبرپور در این نشست گفت: با توجه به اینکه ازدواج و مسائل پیرامون آن از اهمیت بالایی برخوردار است و پدیده طلاق امروزه روند رو به رشدی را دارد این امر مسئولین را بر آن داشته تا راهکارهایی را برای برون رفت از این بحران پیدا کند.



وی افزود: آمارها حاکی است که 60 درصد طلاقها در سالهای نخستین زندگی مشترک رخ می دهد که در سال 1390 بیشترین طلاق در زنان بین 29-25 ساله و در مردان بین 24-20 ساله بوده که برای خروج از این مسئله نیازمند کارهای کارشناسی است.



اکبرپور تصریح کرد: چگونه انتظار داریم زوجین بدون کسب مهارتهای لازم زندگی مشترک خوبی داشته باشند لذا در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان طرح آموزش مهارتهای اساسی زندگی مشترک به زوجین قبل از ازدواج، صدور گواهینامه و الزام دفاتر ازدواج به دریافت آن به هنگام ثبت واقعه ازدواج را پیشنهاد کرده است.



وی بیان کرد: ورود به مرحله پیوند مشترک تکلیف و مسئولیتهایی را برای فرد به همراه دارد که اگر به درستی ایفا نشود معضلاتی را برای زوجین و جامعه ایجاد خواهد کرد.



اکبرپور با اشاره به اهمیت و بازدهی مناسب آموزشهای قبل از ازدواج افزود: در بررسی های انجام شده در زمینه نیازهای آموزش قبل از ازدواج مشخص شده که 31 درصد زوج هایی که قبل از ازدواج آموزشهای لازم را دیده اند کمتر در معرض شکست قرار می گیرند.



معاون قضایی دادگستری استان قزوین به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت: کاهش میزان ورودی پرونده های طلاق، کاهش ورودی روزافزون نرخ رشد طلاق، هدفمند کردن جریان زندگی مشترک، تحکیم بنیان خانواده با شیوه های علمی و عملی از اهداف مهم طرح پیشنهادی است.