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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

پورفرضی به مهر خبر داد:

45 میلیارد ریال هزینه کمک درمانی به بیماران خاص اردبیل پرداخت شد

45 میلیارد ریال هزینه کمک درمانی به بیماران خاص اردبیل پرداخت شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در سال جاری بالغ بر 45 میلیارد ریال اعتبار هزینه کمک درمانی به بیماران خاص اردبیل توسط علوم پزشکی استان پرداخت شده است.

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حوادث ترافیکی، سوختگی، سرطان سینه، هموفیلی، تالاسمی و MS از جمله موارد دریافت کمک هزینه است.

وی با بیان اینکه درمان این گروه از بیماری ها نیازمند صرف هزینه های گزاف است، اضافه کرد: علوم پزشکی به منظور حمایت از بیماران خاص محروم در صورتی که توان مالی درمان برای فرد وجود نداشته باشد تا حد توان اقدام به حمایت از بیمار می کند.

پورفرضی ادامه داد: علاوه بر این مراکز اورژانس و بیمارستانی نیز برای درمان بیماران تصادفی و سوختگی هزینه ای دریافت نکرده و تمامی هزینه توسط علوم پزشکی متقبل می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد: علوم پزشکی در نظر دارد با تجهیز امکانات درمانی و دارویی استان زمینه درمان بیماری های خاص را در خود استان فراهم کند.

افتتاح بیمارستان سوانح و سوختگی طی هفته دولت سال 92

وی افزود: این موضوع موجب کاهش بیمار فرستی و کاهش هزینه های درمانی بیمار خواهد شد.

پورفرضی با تاکید به ضرورت افزایش فضای درمانی برای بیماران سوختگی در خصوص زمان بهره برداری از بیمارستان سوانح و سوختگی اضافه کرد: این بیمارستان توسط راه و شهرسازی در حال ساخت بوده و طبق وعده این دستگاه اجرایی هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: بعد از آماده سازی ساختمان تجهیزات این بیمارستان توسط علوم پزشکی خریداری و نصب خواهد شد.

کد مطلب 2012777

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