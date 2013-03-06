روش تحقيق عمومي با رويکرد علوم انساني ـ اسلامي بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر مجموعه درس گفتارهايي درباره روش تحقيق عمومي با رويکرد علوم انساني ـ اسلامي است که توسط دکتر احمد پاکتچي در دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق(ع) ارائه شده و به اهتمام انجمن علمي دانشجويان دانشگاه با هدف شناسایی روش‌های نگارش یک تحقیق استاندارد و آشنایی بیشتر با فضای تحقیق، ابزارها و وسایل پژوهشی به رشته تحرير در آمده است.

کتاب از پنج فصل به شرح زير تشکيل شده است: در فصل اول با عنوان «ماهیت و استانداردهای تحقیق» در مورد اشتراک لفظی تحقیق، تفاوت مطالعه و تحقیق، ویژگی‌های یک پژوهش، ویژگی‌های فردی محقق، دامنه کاربرد روش تحقیق و استانداردهای تحقیق بحث و بررسي شده است.

در فصل دوم با عنوان «مطالعه اولیه» در مورد نحوه استفاده از کتابخانه‌ها، منابع مطالعه اولیه، ثمرات مطالعه اولیه، روش کار با منابع، منبع‌یابی و کتابشناسی توضیحی به بحث و بررسي پرداخته شده است.

در فصل شوم با عنوان «یادداشت‌برداری» در مورد طبقه‌بندی موضوعی فیش‌ها، درجه‌بندی منابع و روش‌های یادداشت‌برداری بحث شده است. در فصل چهارم با عنوان «نگارش نهایی» در مورد رابطه تحقیق و نگارش، مراحل نگارش، علایم تقسیم‌بندی، مستندسازی، دلایل مستندسازی و ارجاع به منابع مختلف به بحث و بررسي پرداخته شده است.

در فصل پنجم نيز با عنوان «آشنایی با دائرةالمعارفها» در مورد تفاوت دائرةالمعارفهای عمومی و تخصصی، دائرةالمعارفهای عمومی، آشنایی با چند دائرةالمعارف عمومی، آشنايي با چند دائرةالمعارف ملی، علل تعدد دائرةالمعارف‌ها؛ دائرةالمعارفهای تخصصی و آشنایی با چند دایرةالمعارف تخصصی بحث شده است.



عناوين پنج فصل کتاب حاضر عبارتنداز: فصل1. ماهیت و استانداردهای تحقیق، فصل2. مطالعه اولیه، فصل3. یادداشت‌برداری، فصل4. نگارش نهایی و فصل5. آشنایی با دائره‌ةالمعارف‌ها.