  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

روش تحقيق عمومي با رويکرد علوم انساني ـ اسلامي بررسی شد

روش تحقيق عمومي با رويکرد علوم انساني ـ اسلامي بررسی شد

کتاب مجموعه درس گفتارهايي درباره روش تحقيق عمومي با رويکرد علوم انساني ـ اسلامي، مجموعه درس گفتارهايي درباره این موضوع است که توسط دکتر احمد پاکتچي در دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق(ع) ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر مجموعه درس گفتارهايي درباره روش تحقيق عمومي با رويکرد علوم انساني ـ اسلامي است که توسط دکتر احمد پاکتچي در دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق(ع) ارائه شده و به اهتمام انجمن علمي دانشجويان دانشگاه با هدف شناسایی روش‌های نگارش یک تحقیق استاندارد و آشنایی بیشتر با فضای تحقیق، ابزارها و وسایل پژوهشی به رشته تحرير در آمده است.

کتاب از پنج فصل به شرح زير تشکيل شده است: در فصل اول با عنوان «ماهیت و استانداردهای تحقیق» در مورد اشتراک لفظی تحقیق، تفاوت مطالعه و تحقیق، ویژگی‌های یک پژوهش، ویژگی‌های فردی محقق، دامنه کاربرد روش تحقیق و استانداردهای تحقیق بحث و بررسي شده است.

در فصل دوم با عنوان «مطالعه اولیه» در مورد نحوه استفاده از کتابخانه‌ها، منابع مطالعه اولیه، ثمرات مطالعه اولیه، روش کار با منابع، منبع‌یابی و کتابشناسی توضیحی به بحث و بررسي پرداخته شده است.

در فصل شوم با عنوان «یادداشت‌برداری» در مورد طبقه‌بندی موضوعی فیش‌ها، درجه‌بندی منابع و روش‌های یادداشت‌برداری بحث شده است. در فصل چهارم با عنوان «نگارش نهایی» در مورد رابطه تحقیق و نگارش، مراحل نگارش، علایم تقسیم‌بندی، مستندسازی، دلایل مستندسازی و ارجاع به منابع مختلف به بحث و بررسي پرداخته شده است.

در فصل پنجم نيز با عنوان «آشنایی با دائرةالمعارفها» در مورد تفاوت دائرةالمعارفهای عمومی و تخصصی، دائرةالمعارفهای عمومی، آشنایی با چند دائرةالمعارف عمومی، آشنايي با چند دائرةالمعارف ملی، علل تعدد دائرةالمعارف‌ها؛ دائرةالمعارفهای تخصصی و آشنایی با چند دایرةالمعارف تخصصی بحث شده است.

عناوين پنج فصل کتاب حاضر عبارتنداز: فصل1. ماهیت و استانداردهای تحقیق، فصل2. مطالعه اولیه، فصل3. یادداشت‌برداری، فصل4. نگارش نهایی و فصل5. آشنایی با دائره‌ةالمعارف‌ها.

کد مطلب 2012783

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