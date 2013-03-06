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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۷

عالیشاه خبر داد:

برپایی جشن نیکوکاری در ۳۲ پایگاه شهری و روستایی بهشهر

برپایی جشن نیکوکاری در ۳۲ پایگاه شهری و روستایی بهشهر

بهشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) بهشهر گفت: ۳۲ پایگاه شهری و روستایی بهشهر، میزبان جشن نیکوکاری هستند.

حجت الاسلام بشیر عالیشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۲ هزار پاکت هدیه برای دانش آموزان و ۱۰ هزار پاکت برای بسیجیان در نظر گرفته شده که در اتختیار مدارس و پایگاهها قرار داده شده است تا افراد هدایای خود را از این طریق ارائه دهند.

وی ادامه داد: براساس دستورالعمل کمیته امداد، هر مقدار کمک های جشن نیکوکاری در سطح مدارس جمع آوری شود به همان مقدار بعلاوه ۵ درصد کمک به مدارس تحویل داده می شود تا در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار گیرد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بهشهر از  برگزاری جشن نیکوکاری در ۳۲ پایگاه شهری و روستایی شهرستان خبر داد.

عالیشاه افزود: این پایگاههای جشن عاطفه ها در ۳۰ پایگاه ثابت و ۲ پایگاه سیار برگزار می شود.

وی با اشاره به این‌که در مدارس شهرستان جشن نیکوکاری همزمان با ۱۷ اسفند در برگزار می‌شود، افزود: پایگاه های مختلف در مدارس شهرستان، پایگاه‌های بسیج و روستاها نیز هدایای مردم در جشن نیکوکاری برای خانواده‌های نیازمند را همزمان با بهار طبیعت جمع‌ آوری می‌کنند.

کد مطلب 2012784

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