به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین غنی، مسئول فوتبال قطع عضو فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، در خصوص برگزاری این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات با حضور نمایندگانی از استان‌های گیلان، مازندران، فارس، اصفهان، خوزستان، خراسان جنوبی، تهران و کرمانشاه در مجموعه ورزشی شهدای شهرستان لواسانات برگزار می شود و 8 تیم حاضر پس از قرعه کشی، در دو گروه چهار تیمی و به صورت دوره‌ای با هم رو به رو خواهند شد.



مسئول فوتبال قطع عضو فدراسیون در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مورد نظر ما برای فوتبال قطع عضو جوانگرایی و شناخت استعدادهای جدید است، به همین منظور تمامی تیم های حاضر در مسابقات این دوره موظف شده اند تا دو بازیکن زیر 23 سال در ترکیب تیم همراه داشته باشند تا افرادی که مناسب شناخته می شوند به تدریج به بدنه تیم ملی اضافه شوند.



غنی در خصوص برنامه‌های برون مرزی سال آینده برای رشته فوتبال قطع عضو اعلام کرد: مسابقات باشگاه‌های جهان که اردیبهشت سال 92 در کشور روسیه برگزار می شود، اولین رویداد برون مرزی سال آینده است که چنانچه شرایط فراهم شود در آن شرکت می کنیم.



دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور فوتبال قطع عضو از 17 تا 21 اسفند ماه در شهرستان لواسانات برپاست.

