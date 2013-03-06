شهروندان زنجانی استقبال چندانی از خرید آجیل ندارند

مرتضی انتصار در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هر سال در آستانه عید 2 صف از مردها و زن ها در مقابل مغازه های آجیل فروشان تشکیل می شد ولی در حال حاضر هر از چند گاهی چند نفری می آیند و می روند.



انتظار افزود: برخی ها طبق روال سال های گذشته اقدام به خرید آجیل با چک کرده اند تا در آستانه نوروز به فروش برسانند ولی بازار فعلی با شرایط موجود در بازار حداقل فروش را دارند و مجبور شده اند از جیبشان ضرر دهند. افرادی که هر سال سه کیلو آجیل می خریدند امسال تنها به خرید یک کیلو بسنده کرده اند.



رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان زنجان در رابطه با پسته 30 هزار تومانی نیز، ادامه داد: پسته در حدود 10 رقم است که کوچکترین نوع آن فندقی است پسته ای که در بازار 30 هزار تومان عرضه می شود ریز است و مانند پسته های موجود در بازار درشت نیست.



انتظار، قیمت آجیل را در ارتباط مستقیمی با ارز دانست و اظهار داشت: تا زمانی که قیمت ارز ثابت باشد آجیل نیز تغییر قیمت نخواهد داد.



وی گفت: در صورتی که قیمت ارز ثابت بماند همه کالاها کاهش قیمت خواهند داشت و زمانی که همه چیز به یکباره گران می شود نشان دهنده وجود مشکلی است که باید حل شود.