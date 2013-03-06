خلع ید 224 هزار متر مربع اراضی تصرفی پناهگاه زیستمندان بختگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اسلاملو با بيان اين مطلب افزود: پس از تشکيل پرونده اين تصرفات با هماهنگي مقام قضايي ،اراضي خلع يد شده و متخلفان با تکميل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند.

وي همچنين گفت: پارك ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان در شرق استان و در فاصله 40 كيلومتري استهبان با وسعت به ترتيب 117 هزار و 47 هكتار و 242 هزار و 223هكتار طي مصوبه سال 1347 به عنوان پارك ملي به تصويب رسيده است.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان فارس ادامه داد: حداقل ارتفاع منطقه یک هزار 558 و حداكثر آن 2550 متر از سطح درياست، اين منطقه كه شامل درياچه طشك وبختگاناست از آب رودخانه ي كر تغذيه مي شود.

آب درياچه ها و خاك منطقه شور است و گياهان شوري پسند تيپ عمده ي گياهان منطقه را در كنار آبها تشكيل مي دهند. در اين عرصه ها درختان و درختچه هاي بنه، بادام كوهي ، تنگرس، كيكم و قيچ ديده مي شوند.بالاتر ازنوار ساحلي ، پوشش متراكمي از درمنه به چشم مي خورد.

ازشمال درياچه طشك تا حوالي ارسنجان بخشي از انبوه ترين جنگل هاي بنه استان ديده مي شود كه اين پوشش تنها در مناطق كوهستاني دور از شهر ودسترس بوميان پابرجاست و دشت ها همه به زير كشت رفته اند.

در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان پستانداراني نظير قوچ وميش، كل و بز، گرگ ، کاراکال روباه، شغال، كفتار ، تشي و موش صحرايي به چشم مي خورد.