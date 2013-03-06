به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر مصطفی قانعی در دومین همایش شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه علوم پزشکی افزود: در حوزه علوم پزشکی، زیست شناسی، مواد شیمی و مهندسی در چند سال اخیر رشد خوبی داشتیم این در حالی است که وارد کننده مواد اولیه دارو جزء کشورهای وارد کننده هستیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به سهم واردات ایران از بازار دارو افزود: میزان واردات ایران از سال 77 تا 90 در حوزه دارو 3.5 درصد بوده است که 40 درصد بودجه های وزارت بهداشت برای این منظور صرف می شده است.

قانعی با اشاره به وضعیت توسعه صنایع در کشور خاطر نشان کرد: ایران همه توان خود را بر روی تولید خودرو داشته است که حاصل آن تولید خودروی پراید بوده که آمار کشته شده های تصادفات جاده ای را افزایش داده است. این درحالی است که اگر سرمایه گذاری در حوزه شیمی و مواد اولیه دارو انجام می گرفت امروزه حوزه مواد اولیه به عنوان یک محصول دارای ارزش افزوده به شمار می رفت.

وی با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه کشور تاکید کرد: در حالی که کاخ سفید صریحا اعلام کرده است که این تحریم ها برای خسته کردن ایران است، لازم است تا کلیه داروها به عنوان امنیت ملی در داخل کشور تولید شود.

معاون تحقیقات وزارت بهداشت با اشاره به توانمندی های کشور در حوزه تولید دارو گفت: درحال حاضر ایران یکی از کشورهای تولید کننده داروهای بیوتکنولوژی است.

وی ادامه داد: حدود 80 درصد آنتی بیوتیک نیز در داخل کشور تولید می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از حمایتهای این وزارتخانه از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه شیمی خبر داد و در این باره گفت: با جلساتی که برگزار شد تا 5 میلیارد دلار به تولید دارو اختصاص داده می شود از این رو شرکتهای دانش بنیانی که توانایی تولید و صادرات محصولات خود را به کشورهای دیگر داشته باشند مورد حمایت قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: بر این اساس شرکتهایی که بتوانند محصول خود را به ارز تبدیل کنند از حمایتهای ارزی صندوق توسعه ملی برخوردار خواهند شد.

قانعی همچنین بابیان اینکه در حوزه استاندارد سازی دچار مشکلاتی هستیم، پیشنهاد کرد که یک شرکت دانش بنیان برای استاندارد سازی مواد دارویی ایجاد شود که مورد حمایت وزارت بهداشت نیز قرار خواهد گرفت.