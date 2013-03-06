مهدی نژاد «حالیوود» را روایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر مجموعه تازه‌‌ای از طنزهای امید مهدی‌نژاد با عنوان «حالیوود» شامل گزیده‌ای از طنزهای سینمایی او که در 6 فصل تدوین شده از سوی نشر مروارید منتشر شد.

این کتاب در فصل اول خود با عنوان «روی پرده» به معرفی طنزآمیز چند فیلم سینمایی پرداخته است و آنها را به همراه خلاصه‌ای از داستانشان به خواننده معرفی می‌کند. تقاطع سئول، راه‌آب، پالام پولوم پیلیش، مزقون در تاریکی، مسائل مربوطه، الیزابت در مظلومیت مفرط، دلدادگان، چندمین وسوسه، اتاق بغلی و عطر جالب سپیده‌دمان عناوین آثاری هستند که نویسنده برای معرفی آنها را انتخاب کرده است.

دومین فصل از این کتاب هم به شوخی با سینمای جنگ اختصاص یافته و در آن یک بسته سینمایی به اسم «پورتال جامع سینمای جنگ» به خواننده معرفی می‌شود که شامل آثاری با عناوین شور و شوق جبهه‌ها، ملکوت نور در خاکریز گمشده، هِرّه و کِرّه در خط مقدم، انفجار مهیب در پالایشگاه جهنمی و گلوله‌های بی‌هدف، تفنگ‌های بی‌طرف می‌شود.

نویسنده همچنین در فصل سوم از این کتاب هم طرح‌هایی برای چند فیلم انتخاباتی ارائه داده است.

فصل چهارم این کتاب هم شامل متن یک فیلمنامه ماورایی معناگرا به نام «شهود سبز اثیری، زیر باران معنویت» است و در فصل پنجم به طرح ساخت یک برنامه زنده تلویزیونی ویژه شب سال نو با عنوان «بهار در سیما» پرداخته شده است. فصل آخر هم که ضمیمه کتاب شده است، متن یک بخشنامه برای برنامه‌سازان تلویزیون در ماه مبارک رمضان است که با عنوان «کشک، حوری، بامیه یا معنوی‌سازی تضمینی» منتشر شده است.

این کتاب را انتشارات مروارید به بازار کتاب ارائه کرده است.