به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری هافینگتن پست، اریک هولدر، دادستان کل آمریکا در نامه‌ای به "رند پال" وجود امکان کشته شدن شهروندان آمریکایی توسط دولت آمریکا را تایید کرده است.

رند پال، سناتور کنتاکی، با منتشر کردن نامه هولدر، خواستار پاسخگویی وزارت دادگستری آمریکا در مورد قدرت اوباما برای صدور دستور حملات هدفمند علیه شهروندان آمریکایی ساکن خاک آمریکا شد.

هولدر با رد احتمال استفاده از این قدرت توسط اوباما، تا وقتی که از طریق قانون حملات تروریستی خنثی می‌شوند، اعلام کرد بر روی کاغذ رئیس جمهور این قدرت را دارد تا تحت شرایط خاص دستور چنین حملاتی را صادر کند.

رند پال تهدید کرده است تا هنگامی که اوباما به این سوال که آیا رئیس جمهور آمریکا می‌تواند از طریق حملات پهپادها، شهروندان آمریکایی را در خاک آمریکا بکشد یا نه، پاسخ ندهد، مانع از تایید نامزدی جان برنن برای تصدی ریاست سی‌آی‌ا‌ی خواهد شد. برنن متهم به پنهان‌کاری در مورد عملیات‌های پهپادهای آمریکا و برنامه کشتار هدفمند است.

رند پال در بیانیه‌ای اعلام کرد امتناع دادستان کل آمریکا از رد احتمال حملات پهپادها علیه شهروندان آمریکایی در خاک آمریکا چیزی بیش از موضوعی وحشت‌آور است. پال افزوده این عمل بر خلاف قانون اساسی آمریکا و حقوق مدنی همه آمریکایی‌ها است.

اظهارات هولدر در مورد توانایی دولت آمریکا برای کشتن شهروندان آمریکایی در حالی صورت می‌گیرد که ماه گذشته باراک اوباما از پاسخ به سوالی در مورد اختیارات خود برای صدور دستور استفاده از کشتار علیه شهروندان آمریکایی خودداری کرده بود.