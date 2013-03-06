بارش برف در تبریز تا شامگاه فردا ادامه دارد

شاهرخ حسنعلیزاده در گفتگو با مهر گفت: سیستم متناوب آب و هوایی استان از دیروز شروع شده و تا فردا ادامه دارد که البته از اواخر امروز این سیستم ضعیف تر خواهد شد و شامگاه فردا از استان خارج می شود.



وی ادامه داد: هوای تبریز به 4 درجه زیر صفر می رسد که نسبت به دیروز 15 درجه سردتر شده است.



حسنعلیزاده همچنین درخصوص هوای شهرستان های دیگر استان در 24 ساعت گذشته گفت: در عجب شیر بارشی گزارش نشده و مس سونگون سرد ترین شهر و میانه با 19 درجه بالای صفر گرم ترین شهر استان بوده است.