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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

حسنعلیزاده خبر داد:

بارش برف در تبریز تا شامگاه فردا ادامه دارد

بارش برف در تبریز تا شامگاه فردا ادامه دارد

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: برف و کولاک در تبریز و شهرهای اطراف تا اواخر فردا ( پنج شنبه) ادامه دارد.

شاهرخ حسنعلیزاده در گفتگو با مهر گفت: سیستم متناوب آب و هوایی استان از دیروز شروع شده و  تا فردا ادامه دارد که البته از اواخر امروز این سیستم ضعیف تر خواهد شد و شامگاه فردا از استان خارج می شود.

وی ادامه داد: هوای تبریز به 4 درجه زیر صفر می رسد که نسبت به دیروز 15 درجه سردتر شده است.

حسنعلیزاده همچنین درخصوص هوای شهرستان های دیگر استان در 24 ساعت گذشته گفت: در عجب شیر بارشی گزارش نشده و مس سونگون سرد ترین شهر و میانه با 19 درجه بالای صفر گرم ترین شهر استان بوده است.

کد مطلب 2012801

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