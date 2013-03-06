دلایل تاخیر رونمایی از داروهای جدید/ منتظر رئیس جمهور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی در حاشیه دومین همایش صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی در جمع خبرنگاران با اشاره به دلایل تاخیر رونمایی از داروهای جدید افزود: ما منتظر اعلام وقت مناسب از سوی رئیس جمهور هستیم که در صورت اعلام این زمان از داروهای جدید رونمایی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در این مراسم از داروهای جدید رونمایی می شود، اظهار داشت: علاوه بر آن تعداد بیشتری تجهیزات پزشکی رونمایی خواهد شد.

قانعی همچنین خاطر نشان کرد: داروها و تجهیزات پزشکی که رونمایی می شود دارای بیشتری ارزش افزوده هستند.

وی همچنین با اشاره به زمان رونمایی از مواد دارویی و تجهیزات پزشکی جدید خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم این برنامه تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده برگزار شود.