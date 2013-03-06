مراسم روز درختکاری در منطقه 20 تهران کلید خورد/ توزیع 11 هزار نهال رایگان میان شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام شهردار منطقه منطقه 20 تهران در حاشیه این مراسم که صبح چهارشنبه برگزار شد، از توزیع رایگان 11 هزار اصله نهال به مناسبت روز درختکاری در میان شهروندان و همچنین توسعه فضای سبز در منطقه خبر داد و گفت: امسال به منظور ترویج فرهنگ کاشت نهال و توسعه فضاهای سبز منطقه، مراسم درختکاری فقط به روز 15 اسفند ماه خلاصه نشده است و این طرح از نیمه آذر ماه آغاز و تا پایان اسفندماه ادامه دارد و در طول این مدت بیش از 65 هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر در میان شهروندان منطقه توزیع شده است.

اصغر عطایی افزود: با توجه به توسعه شهرنشینی و افزایش ساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده بیش از هفت هزار اصله نهال در میان کشاورزان منطقه قرار گرفته است تا با کاشت نهالها و نگهداری در توسعه کمربند سبز جنوب تهران سرعت بخشیده شود.

منطقه 20 تهران بیشترین سهم بوستانها را در میان مناطق شهر تهران دارد

همچنین رئیس اداره فضای سبز از رکورددار بودن منطقه 20 تهران از نظر تعداد بوستان در میان 22 منطقه شهر تهران خبر داد و گفت: منطقه 20 تهران با داشتن 136 بوستان بیشترین سهم بوستانها را در میان مناطق شهر تهران دارد که حدود یک چهارم این تعداد که شامل 37 بوستان می شود در طول هفت سال اخیر در منطقه ساخته و مطابق استانداردهای روز سازمان پارکها تجهیز شده است.

وی افزود: به مناسبت فرا رسیدن هفته درختکاری ایستگاه های شادمانه در محلات 22 گانه منطقه برپا شده است و اهالی این فرصت را در اختیار دارند تا با مراجعه به این ایستگاه ها از برنامه های شاد و آموزشی غرفه های

فضای سبز، بازیافت، نقاشی، کتاب و... بهره مند شوند.

گفتنی است، بر اساس آخرین آمار مستند اکنون دو هزار 43 هکتار از اراضی منطقه 20 تهران در سیطره فضای سبز قرار دارد که 524 هکتار از این فضا در داخل محدوده شهری و یکهزار و 518 هکتار در بخش حریم واقع شده است که در مجموع فرصت مناسبی را برای تنفس شهر ایجاد کرده اند.