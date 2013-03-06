تاخیر در برگزاری جشنواره خانوادگی بازیهای بومی و محلی رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بحرگرد نیکو گفت: نخستین دوره این جشنواره قرار بود، روز جمعه 18 اسفندماه در آمل برگزار شود که به علت تداوم ناپایدار هوا در مازندران و نامناسب بودن وضعیت مکانی آن در مجموعه ورزشی کارگران ( اجوارکلا) با هماهنگی انجام شده با اداره ورزش و جوانان آمل به تاخیر افتاد.
وی افزود: در نامه ای به سرپرست اداره ورزش وجوانان آمل و خانه مطبوعات مازندران زمان برگزاری دوباره آن اعلام خواهد شد.
رئیس هیئت ورزشهای سنتی و بازی های بومی محلی مازندران اضافه کرد: هدف از برگزاری جشنواره، احیا و شناساندن بهتر وبیشتر بازیهای بومی ومحلی رایج در مازندران با حضور رسانه ها واستفاده از ظرفیت های خبرنگاران در جهت انتقال به اقشارمختلف جامعه بوده است.
فوتسال بانوان آمل قدم در راه شگفتی سازی تیم فوتبال مردان
فوتبال آمل پس از سالها غیبت از حضور در لیگ های کشوری، به یکباره در سال 91 با حضور تیم در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور و اکنون نیز در لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور صاحب نماینده شد.
اتفاقی که در فوتبال پرهیاهو وجنجالی کشور، شهرستان آمل آرام وبی حاشیه مدیریت وبه پیش برد، به گونه ای که تیم فوتبال پیام صنعت این شهرستان در نخستین فصل حضور در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور با انجام 15 مسابقه در مرحله گروهی و نیز در مرحله دوم حذفی بدون شکست شگفتی ساز لیگ آزادگان لقب گرفته ودر آستانه صعود به لیگ دسته دوم قرار دارد.
در ماه گذشته نیز با تصمیم هیات فوتبال شهرستان آمل ورایزنی نائب هیات فوتبال مازندران در امور بانوان، امتیاز لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور برای تیم فوتسال بانوان شهرستان آمل خریداری، تا این شهرستان نخستین حضور خود در سطح اول فوتسال کشور را نیز تجربه کند.
برپايي سفره هفت سين در ارشاد بهشهر
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلام بهشهر از برپايي سفره هفت سين در ارشاد اين شهرستان خبر داد.
علي اصغر باباكوهي افزود: اين نمايشگاه در آستانهآغاز سال نو شمسی و با هدف در معرض نمايش و فروش گذاشتن اثر هنرمندان بهشهري و شناساندن اثر اصيل ايراني بر پا شد.
وي گفت: نمایشگاه سفره های هفت سین در مدل هاي مختلف، که طرح ها و رنگ های آن بر گرفته از طرح و رنگ ایرانی و اسلامی است مي تواند تاثير
فراواني در زنده نگه داشتن آثار مختلف هنري در جامعه داشته باشد.
تاثیرات سیستم هوشمند در اموزش
تعداد 18 جلسه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی با حضور استاندار برگزار شد. رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با بیان این مطلب اظهار داشت: تعداد 75 جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاهای اجرایی برگزار شد.
مرتضی هاشم پور با اشاره به اینکه هزار و 48 درخواست از واحدهای تولیدی صنعتی استان درخصوص مسائل مشکلات آنها به دبیرخانه ارسال و کارشناسی شده گفت: از برآیند جلسات برگزاری شده 818 مصوبه به تصویب نهایی شده رسید.
وی با اشاره به اینکه چنانچه پیگیری مصوبات از حیث اختیارات استانی و خارج از ظرفیت دستگاههای اجرایی باشد گفت: در این راستا جلساتی با معاون اول رئیس جمهور،وزیر،معاون وزیر،مدیران عامل بانکها از سوی استاندار صورت گرفته و از این حیث تعداد انبوهی از متقاضیان از فرصتهای موجود بهره مند شدند.
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