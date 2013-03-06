تاخیر در برگزاری جشنواره خانوادگی بازیهای بومی و محلی رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بحرگرد نیکو گفت: نخستین دوره این جشنواره قرار بود، روز جمعه 18 اسفندماه در آمل برگزار شود که به علت تداوم ناپایدار هوا در مازندران و نامناسب بودن وضعیت مکانی آن در مجموعه ورزشی کارگران ( اجوارکلا) با هماهنگی انجام شده با اداره ورزش و جوانان آمل به تاخیر افتاد.

وی افزود: در نامه ای به سرپرست اداره ورزش وجوانان آمل و خانه مطبوعات مازندران زمان برگزاری دوباره آن اعلام خواهد شد.

رئیس هیئت ورزشهای سنتی و بازی های بومی محلی مازندران اضافه کرد: هدف از برگزاری جشنواره، احیا و شناساندن بهتر وبیشتر بازیهای بومی ومحلی رایج در مازندران با حضور رسانه ها واستفاده از ظرفیت های خبرنگاران در جهت انتقال به اقشارمختلف جامعه بوده است.

فوتسال بانوان آمل قدم در راه شگفتی سازی تیم فوتبال مردان

فوتبال آمل پس از سالها غیبت از حضور در لیگ های کشوری، به یکباره در سال 91 با حضور تیم در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور و اکنون نیز در لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور صاحب نماینده شد.

اتفاقی که در فوتبال پرهیاهو وجنجالی کشور، شهرستان آمل آرام وبی حاشیه مدیریت وبه پیش برد، به گونه ای که تیم فوتبال پیام صنعت این شهرستان در نخستین فصل حضور در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور با انجام 15 مسابقه در مرحله گروهی و نیز در مرحله دوم حذفی بدون شکست شگفتی ساز لیگ آزادگان لقب گرفته ودر آستانه صعود به لیگ دسته دوم قرار دارد.

در ماه گذشته نیز با تصمیم هیات فوتبال شهرستان آمل ورایزنی نائب هیات فوتبال مازندران در امور بانوان، امتیاز لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور برای تیم فوتسال بانوان شهرستان آمل خریداری، تا این شهرستان نخستین حضور خود در سطح اول فوتسال کشور را نیز تجربه کند.

برپايي سفره هفت سين در ارشاد بهشهر



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلام بهشهر از برپايي سفره هفت سين در ارشاد اين شهرستان خبر داد.

علي اصغر باباكوهي افزود: اين نمايشگاه در آستانهآغاز سال نو شمسی و با هدف در معرض نمايش و فروش گذاشتن اثر هنرمندان بهشهري و شناساندن اثر اصيل ايراني بر پا شد.

وي گفت: نمایشگاه سفره های هفت سین در مدل هاي مختلف، که طرح ها و رنگ های آن بر گرفته از طرح و رنگ ایرانی و اسلامی است مي تواند تاثير

فراواني در زنده نگه داشتن آثار مختلف هنري در جامعه داشته باشد.



تاثیرات سیستم هوشمند در اموزش

مدیر آموزش و پرورش بابل گفت: استقرار نظام آموزشی 3-3-6 و هوشمندسازی مدارس مهم‌ترین سیاست امروز آموزش و پرورش است.

عیسی لطیفی بیان داشت: فرید نوشیروانی فرزند خیر بزرگ خطه شمال مرحوم سیدحسین نوشیروانی مبلغ 150 میلیون ریال جهت راه اندازی سایت هوشمند به هنرستان 413 نوشیروانی بابل اختصاص داد.

وی با بیان اینكه جذب كمك های مردمی برای هوشمندسازی مدارس و ارتقای شاخص های آموزشی بسیاراثرگذار است؛ افزود: طرح هوشمندسازی برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و استفاده از فناوری نوین در آموزش و نیز ارتقای خدمات آموزشی، اجتماعی و فرهنگی به دانش آموزان صورت گرفته است.

برگزاری سومین محفل انس با قرآن كريم در دانشگاه علوم پزشکی بابل