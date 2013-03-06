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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

با برگزاری مسابقات مقدماتی و نهایی؛

نفرات برتر مسابقه پرش نمايشی اسنوبرد مشخص شدند

نفرات برتر مسابقه پرش نمايشی اسنوبرد مشخص شدند

مسابقات جام تگ هویر به منظور کشف استعداد ها و توسعه و پیشرفت ورزش اسکی در رشته اسنوبرد توسط هیئت اسکی شمیرانات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی این مسابقات در پیست مهتاب شمشک برگزار شد و طی نمایشی دیدنی و مهیج با حضور قابل توجه علاقمندان این رشته  اسنوبردباز ها به انجام حرکات تماشایی پرداختند. در پایان به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا شد.

بخش آقایان؛
1. امین حیدری از شمیرانات
2. حمید خودسیانی از شمیرانات
3. علی پرچگانی از شمیرانات

بخش بانوان:
1. مونا سراجی از شمیرانات
2. هدیه خرازی از شمیرانات
3. ساراسیری از شمیرانات

در مر حله مقدماتی این مسابقات 8 نفر از آقایان به مرحله پایانی این مسابقات راه یافتند که اسامی راه یافتگان به مرحله پایانی در بخش آقایان به شرح زیر است.

1- شهاب قربات
2-معراج کاتب
3-سید محمد امین حیدری
4-امیر جلالی
5- محمد احسان هاتف
6 حمید خودسیانی
7-حمید ذولفقاری
8-علی پرچگانی

کد مطلب 2012813

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