همایش " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی " در دانشگاه گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی این همایش صبح چهارشنبه در جمع مدعوین افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان با همکاری بسیج اساتید دانشگاه و دفتر هم‌اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری همایش مزبور را برگزار کردند.

علیرضا صدر ممتاز به محورهای همایش " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی " اشاره کرد و اظهارداشت: خاستگاه و پیشینه اقتصاد مقاومتی، ضرورت ارائه الگوی موفق در ایجاد یک جهش اقتصادی، تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با جهاد اقتصادی، تحریم ها؛ فرصت یا تهدید با رویکرد اقتصاد مقاومتی و سیاست مالی و پولی و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی از مهمترین این محوهاست.

وی افزود: تولید ملی و اقتصاد مقاومتی،اقتصاد مقاومتی و چشم انداز ۲۰ ساله، نسبت اقتصاد مقاومتی با جهاد اقتصادی، مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، تحولات اقتصادی دنیا و اقتصاد مقاومتی، روش ‌های مقابله جدی و اثربخش با تحریم‌ها در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش ‌بنیان و اقتصاد مقاومتی از دیگر محور های این همایش است.

دبیر علمی همایش " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی " گفت: از دیگر محور های این همایش می توان به حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، نگاه آسیب ‌شناسانه به اقتصاد مقاومتی، دهه پیشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتی، مدیریت کشور و اقتصاد مقاومتی، گردشگری و اقتصاد مقاومتی،اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی و جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی را نام برد.

وی در ادامه اقتصاد مقاومتی را از راهکارهای ارزشمند برای موفقیت در عرصه اقتصاد دانست و بیان داشت: این نوع اقتصاد مهمترین راهبرد اصولی در برابر تحریم‌هاست.

صدر ممتاز یادآورشد: تلاش شبانه‌ر وزی و استفاده حداکثری از حداقل امکانات از برنامه‌ های مهمی که موجبات موفقیت بیشتر را فراهم می‌ کند.