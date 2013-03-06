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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

همایش " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی " در دانشگاه گیلان برگزار شد

همایش " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی " در دانشگاه گیلان برگزار شد

رشت – خبرگزاری مهر: همایش " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی " طی مراسمی با حضور مسئولان، استادان و دانشجویان در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی این همایش صبح چهارشنبه در جمع مدعوین افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان با همکاری بسیج اساتید دانشگاه و دفتر هم‌اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری همایش مزبور را برگزار کردند.

علیرضا صدر ممتاز به محورهای همایش " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی " اشاره کرد و  اظهارداشت:  خاستگاه و پیشینه اقتصاد مقاومتی،  ضرورت ارائه الگوی موفق در ایجاد یک جهش اقتصادی، تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با جهاد اقتصادی،  تحریم ها؛ فرصت یا تهدید با رویکرد اقتصاد مقاومتی و سیاست مالی و پولی و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی از مهمترین این محوهاست.

وی افزود:  تولید ملی و اقتصاد مقاومتی،اقتصاد مقاومتی و چشم انداز ۲۰ ساله، نسبت اقتصاد مقاومتی با جهاد اقتصادی، مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، تحولات اقتصادی دنیا و اقتصاد مقاومتی، روش ‌های مقابله جدی و اثربخش با تحریم‌ها در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش ‌بنیان و اقتصاد مقاومتی از دیگر محور های این همایش است.

دبیر علمی همایش " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی " گفت: از دیگر  محور های این همایش می توان به حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی،  نگاه آسیب ‌شناسانه به اقتصاد مقاومتی، دهه پیشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتی،  مدیریت کشور و اقتصاد مقاومتی، گردشگری و اقتصاد مقاومتی،اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی و  جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی را نام برد.

وی در ادامه اقتصاد مقاومتی را از راهکارهای ارزشمند برای موفقیت در عرصه اقتصاد دانست و بیان داشت: این نوع اقتصاد مهمترین راهبرد اصولی در برابر تحریم‌هاست.

صدر ممتاز یادآورشد: تلاش شبانه‌ر وزی و استفاده حداکثری از حداقل امکانات از برنامه‌ های مهمی که موجبات موفقیت بیشتر را فراهم می‌ کند.

کد مطلب 2012815

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