كارگاه آموزشي نبض حيات در كاشمر برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مسئول حفاظت محيط زيست كاشمر از برگزاري كارگاه آموزشي محيط زيست ويژه دانشجويان با عنوان نبض حیات اين شهرستان خبر داد.

مهدي جمعه پور اظهار كرد: هدف از برگزاري اين كارگاه ميداني كه با مشاركت 30 نفر از دانشجويان جهاد دانشگاهي برگزار شد توسعه دانش آنان در زمينه اهميت و نقش زيستمندان در ثبات چرخه حيات و همچنين اهميت حفاظت از محيط زيست بوده است.

مسئول حفاظت محيط زيست كاشمر افزود: از آنجا كه شناخت تأثير قوانين محيط زيستي و اجراي آن در كاهش آلايندگي واحدهاي صنعتي ميتواند در بهبود نگرش محيط زيستي دانشجويان مؤثر باشد لذا در اين كارگاه ضمن بهره مندي از توضيحات كارشناس محيط زيست از واحد هاي صنعتي اين شهرستان بازديد به عمل آمد.

جمعه پور گفت: اين كارگاه ميداني كه با بازديد از موزه سيماي طبيعي شهرستان و واحدهاي صنعتي آغاز شد در سايت تكثير و پرورش قوچ اوريال پير علياء ادامه يافت.

وي در اين كارگاه كه در محل سايت مذكور و در دامان طبيعت برگزار شد، با اشاره به لزوم حفاظت از مواهب الهي به عنوان تجلي گاه اراده خداوندي و آنچه كه نبض حيات به آن وابسته است، از تغييرات اقليمي، ريزگردها، بيابان زايي و سيل خيزي به عنوان بحران هايي كه در اثر استفاده ناصحيح و توسعه لجام گسيخته، ادامه حيات را به مخاطره انداخته ياد كرد و تصريح كرد: هر گونه توسعه اي كه خارج از ظرفيت هاي طبيعي منطقه انجام شود، منجر به شكست و هدر رفتن سرمايه است.

مسئول حفاظت محيط زيست كاشمر رسالت دانشجويان به عنوان قشر آگاه جامعه را حفاظت و حراست از منابع ملي و ميراث طبيعي و ترويج فرهنگ محيط زيستي در دانشگاه، خانه و محيط كار دانست وآن رابه عنوان وظيفه هر انسان آگاه مطرح كرد.

جايگاه جديد دفن زباله هاي شهري در بجستان معرفي مي شود

مسئول حفاظت محيط زيست بجستان گفت: طي اتخاذ تصميم در نشست كارشناسي مديريت پسماند اين شهرستان مقرر شدجايگاه جديد دفن زباله هاي شهري توسط شهرداري و با نظارت و هماهنگي محيط زيست و منابع طبيعي معرفي شود.

عليرضا كياني اظهار كرد: در این كارگروه پاكسازي مسير كمربندي و مبادي ورودي شهر از زباله هاي به جا مانده و نيز ورودي هاي روستا ها به دليل حضور گردشگران در فصل بهار، مرمت جايگاه سابق دفن زباله هاي شهري نيز مورد تصويب قرار گرفت.

مسئول حفاظت محيط زيست بجستان افزود: در رابطه با تفکیک زباله از مبدا نیز پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شد و شهرداری موظف شد تا ضمن فرهنگ سازی در زمینه تفکیک زباله از مبدا و مذاكره با پیمانکار مناسب در اين زمینه به منظور خرید زباله های قابل بازیافت اقدام كند.

كياني نصب پارچه نوشته و اطلاعيه هايي با مضمون عدم رها سازي زباله درطبيعت را درايام نوروز خصوصاً در روز 13 فروردين مؤثر برشمرد و اين ايده با مشاركت تمام اعضاي حاضر به تصويب كارگروه رسيد.