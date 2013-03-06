به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد صبح چهارشنبه در ستاد یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی که در بخش زنجانرود برگزار شد افزود: آماده‌سازی به‌موقع بسترها توسط دستگاه‌ها برای اجرای انتخابات، الزامی است.



وی ضمن تأکید بر آماده‌سازی به‌موقع بسترها در بحث انتخابات، خواستار برنامه‌ریزی دقیق کمیته‌های انتخابات در فرمانداری و بخشداری‌ها شد و افزود: با توجه به اجرای هم‌زمان دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی در شهر و روستا، برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط اجرایی می‌تواند در اجرای هر چه بهتر انتخابات مؤثر باشد.



فرماندار زنجان در همین راستا از برگزاری مانوری طی روزهای آینده مبنی بر تست شبکه‌های ارتباطی برای انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد و افزود: این مانورها می‌تواند کمک شایانی به دستگاهای مسئول در اجرای انتخابات داشته باشد، چرا که با اجرای این‌گونه مانورها کم و کاستی‌ها مشخص شده و می‌توان اقدامات لازم را جهت برطرف کردن آن انجام داد.



راشاد ادامه داد: نکته دیگر در بحث انتخابات، نمایندگان فرمانداران است و باید گفت تعیین به‌موقع نمایندگان فرمانداران بسیار حایز اهمیت است، چرا که این افراد با مدیریت خود می‌توانند در اجرای هر چه بهتر و منظم‌تر انتخابات مؤثر باشند.



وی به احصای نیروها و امکانات بخشداری‌ها توسط بخشداران اشاره کرد و افزود: بخشداران باید با ارایه آماری دقیق همه امکانات و نیروهای انسانی بخشداری خود را مشخص کنند و به این نکته توجه داشته باشند باید از حداکثر ظرفیت موجود از نیرو‌های انسانی مرکز خود استفاده کنند و در صورت کمبود نیرو از دستگاه‌های دیگر درخواست نیروی کار داشته باشند.