مركز دانشگاهي علمي و كاربردي در بخش تعاوني راه اندازي مي شود

رضا ميراني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پي هماهنگي و موافقتهاي اوليه با دانشگاه جامع علمي و كاربردي به زودي مركز دانشگاهي علمي و كاربردي استان در بخش تعاوني راه اندازي خواهد شد.



وي توضيح داد: در نشستها و مذاكره هايي كه با دانشگاه جامع علمي و كاربردي داشتيم، هماهنگي و موافقت اوليه براي تاسيس مركز علمي و كاربردي، به منظور فراهم شدن مقدمات ادامه تحصيل كاركنان و اعضاي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني در دو مقطع كارداني و كارشناسي فراهم شد.



معاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان افزود: همچنين با تمهيدات صورت گرفته زمينه ادامه تحصيل تا مقطع كارشناسي ارشد و دكترا نيز قابل ارتقا خواهد بود.



ميراني عنوان کرد: انتخاب رشته هاي تحصيل فراگير در اين دانشگاه، براساس رشته هاي مصوبي كه در سامانه دانشگاه جامع موجود است، امكان پذير خواهد بود و تحصيل در ساير رشته ها نيز بنا به پيشنهاد كميته تخصصي مشترك و با موافقت آن دانشگاه فراهم خواهد شد.

