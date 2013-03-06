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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

در خوزستان/

مركز دانشگاهي علمي و كاربردي در بخش تعاوني راه اندازي مي شود

مركز دانشگاهي علمي و كاربردي در بخش تعاوني راه اندازي مي شود

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان از راه اندازي مركز دانشگاهي علمي و كاربردي استان در بخش تعاوني خبر داد.

رضا ميراني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پي هماهنگي و موافقتهاي اوليه با دانشگاه جامع علمي و كاربردي به زودي مركز دانشگاهي علمي و كاربردي استان در  بخش تعاوني راه اندازي خواهد شد.

وي توضيح داد: در نشستها و مذاكره هايي كه با دانشگاه جامع علمي و كاربردي داشتيم، هماهنگي و موافقت اوليه براي تاسيس مركز علمي و كاربردي، به منظور فراهم شدن مقدمات ادامه تحصيل كاركنان و اعضاي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني در دو مقطع كارداني و كارشناسي فراهم شد.

معاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان افزود: همچنين با تمهيدات صورت گرفته زمينه ادامه تحصيل تا مقطع كارشناسي ارشد و دكترا نيز قابل ارتقا خواهد بود.

ميراني عنوان کرد: انتخاب رشته هاي تحصيل فراگير در اين دانشگاه، براساس رشته هاي مصوبي كه در سامانه دانشگاه جامع موجود است، امكان پذير خواهد بود و تحصيل در ساير رشته ها نيز بنا به پيشنهاد كميته تخصصي مشترك و با موافقت آن دانشگاه فراهم خواهد شد.
 

کد مطلب 2012825

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