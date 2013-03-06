هفتمین یادواره شهدای تاسوکی اسفند ماه سال جاری در نیمروز برگزار می شود

مهدی لکزایی در گفتگو با مهر گفت: این یادواره با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان و دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت 24 اسفند ماه سال جاری در محل گلزار شهدای حضرت رسول اکرم (ص) شهرستان نیمروز ( ادیمی) برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این یادواره را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تاسوکی و پیوند جوانان با آرمان های شهدا عنوان کرد و افزود: شهرستان نیمروز بیش از 167 نفر شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است که دو تن از شهدای روحانی در این حادثه از شهرستان نیمروز بوده است.

رییس هیئت امنای گلزار شهدای رسول اکرم شهرستان نیمروزافزود: شهدای تاسوکی سند بارزی از مظلومیت شهروندان مسلمان در برابر دشمنی و توطئه استکبار جهانی است.

وی با بیان اینکه برگزاری این گونه یادواره ها در ایجاد بصیرت و آگاهی جوانان و جامعه نقش دارد افزود: یادواره شهدا نشان از همدلی و همبستگی تمامی اقشار جامعه دارد و موجب دلسردی دشمنان ایران اسلامی خواهد شد.

وی افزود: دراین یادواره همچنین از جلد دوم کتاب «حبیب دل ها» یادبود سردار شهید حاج حبیب لکزایی رونمایی خواهد شد.