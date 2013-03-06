به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: دومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور نمایندگان منتخب دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل در ساختمان سازمان نظام پرستاری به ریاست لبافی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه پیشنهادات کارگروه اشتغال استان اصفهان در حوزه اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و موافقت‌هایی برای همکاری بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی، حمایت مالی از طرحهای نیمه تمام و اولویت دار آن استان به عمل آمد.

همچنین کلیات طرح ملی کشف و ارزیابی شایستگی های فردی در حوزه کسب و کار و کار و کارآفرینی و هدایت هدفمند آموزش نسل جوان (کاشف) با توجه به همسویی آن با بحث نیازسنجی آموزش متناسب با بازار کار و آموزش مهارت های کسب و کار، به تصویب رسید.

یکی از دیگر مصوبات مهم کمیسیون تخصصی تعیین اولویتهای یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی در سال 1392 بود که مقرر شد استانهای سراسر کشور طرح نیمه تمام، طرحهای توسعه ای و طرحهایی که با ظرفیتهای حداقلی فعالیت می کنند، شناسایی و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام نمایند و بر این اساس در صورت اختصاص تسهیلات پیش بینی های لازم به عمل آید.