غفلت از فرهنگ به رکود و عقب ماندگی در سایر عرصه ها منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو بیات در جمع اعضای حزب موتلفه اسلامی استان همدان افزود: رشد و غنی سازی فرهنگی در افزایش کیفیت و رشد و شکوفایی همه ابعاد جامعه تأثیر گذار است و اگر به رشد و شکوفایی فرهنگ کمک شود، کشور در همه عرصه ها بیمه خواهد شد.

بیات ادامه داد: میزان تاثیرگذاری فرهنگی زود فهمیده نمی شود و نمی توان افزایش و کاهش آن را هر روز اندازه گرفت و نسبت به بازه زمانی قبل سنجید زیرا مسائل فرهنگی در بلندمدت اثر می کند و این تاثیرگذاری به همین نسبت دیرتر فهمیده می شود.

وی تاکید کرد: نباید افسار این رخش خوش نقش و اصیل را به راحتی به دست دشمنانی بسپاریم که اکنون از طریق فرهنگ به کشور حمله کرده اند و نرم نرمک و گام به گام تهاجم می کنند.

وی با تشریح عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در سال جاری اظهار کرد: توسعه زیرساخت های فرهنگی، اجرای برنامه های مختلف در حوزه های متنوع فرهنگ و هنر و ادب در گستره های شهرستانی، استانی، ملی و بین المللی، برنامه ریزی برای شناسایی ظرفیت ها و آسیب های فرهنگی استان، توجه به اقتصاد مقاومتی و افزایش کیفیت برنامه ها با حداقل هزینه ها، توجه به ابتکار و خلاقیت و نگاه ویژه به مخاطبان از اقشار مختلف جامعه و سلایق متفاوت آنها، استفاده از پتانسیل کانون های فرهنگی هنری مساجد برای بیمه کردن شهر و حاسیه شهرها، تغییر رویکرد در شورای فرهنگ عمومی برای کاربردی کردن تصمیمات و انسجام عملکردی از نقاط قوتی است که در راستای توسعه فرهنگی به کار گرفته شده است.

بیات عنوان کرد: برای ادامه این راه با تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سعی در افزایش کیفی و عمق بخشی به برنامه های فرهنگی و هنری خواهیم داشت.