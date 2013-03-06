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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

خط لوله اصلی نفت در استان مارب یمن منفجر شد

خط لوله اصلی نفت در استان مارب یمن منفجر شد

وزارت دفاع یمن از منفجر شدن خط لوله اصلی نفت در استان مارب توسط افراد مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت دفاع یمن اعلام کرد که افراد مسلح خط لوله اصلی نفت در این کشور را منفجر کردند.

در همین حال یک منبع امنیتی مسئول در گفتگو با الیوم السابع اعلام کرد که این خط لوله در منطقه صرواح در استان مارب در شرق یمن واقع است. این اقدام در چارچوب انفجارهایی رخ داد که از اوایل سال 2013 تاکنون در یمن رخ داده است.

این منبع افزود: انفجار این خط لوله که نیمه های شب رخ داد، تلفاتی در بر نداشته است. این خط لوله در ماه گذشته میلادی در استان مارب 2 بار هدف انفجار قرار گرفته بود.

کد مطلب 2012830

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