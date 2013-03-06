اولین جشنواره مد و لباس خوزستان افتتاح می شود

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس خوزستان بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان و در راستای اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز توسعه کل کشور و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج مد و لباس ایرانی اسلامی در اهواز است.

وی با بیان اینکه این جشنواره به منظور ترویج حجاب و عفاف بر اساس الگوسازی مد ایرانی و اسلامی برگزار می شود، افزود: طرح لباس های ارایه شده در این جشنواره از فرهنگ و باورهای اجتماعی ایران اسلامی الهام گرفته شده اند.

سپهر تصریح کرد: متاسفانه اهداف جشنواره مد و لباس برای برخی از شرکت کنندگان در این جشنواره هنوز جا نیفتاده و تصور آن ها از این جشنواره همچون حضور در نمایشگاه های فصلی است.

وی افزود: این در حالیست که این جشنواره به دنبال الگوسازی برای عفاف و حجاب ایرانی اسلامی برگزار شده تا طراحان بتوانند در این راستا موثرتر و بهتر گام بردارند.

دبیر نخستین جشنواره مد و لباس خوزستان با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره در استان، اظهار کرد: در راستای برگزاری این جشنواره برخی از طراحان و تولیدکنندگان استان آخرین تولیدات و طراحی های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهند.

وی گفت: به منظور نمایش لباس های بومی و محلی خوزستان نیز از دو قوم عرب و لر دعوت شده تا در کنار سایر تولیدکنندگان و طراحان خوزستانی، فرهنگ این خطه را به نمایش بگذارند.

سپهر با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره مد و لباس خوزستان از 16 تا22اسفند ماه، افزود: این جشنواره در محل موزه هنرهای معاصر اهواز وهمزمان با دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در تهران، برگزار می شود.