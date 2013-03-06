خواص بیولوژیک جلبکهای ماکروسکوپی دریایی از سوی معاونت پژوهشی واحد استان البرز بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه فراهانی با اعلام این خبر گفت: تنوع بيولوژيك موجود در جلبك‌ها، امكان توليد طيف وسيعي از فرآورد‌ه‌ها را فراهم مي‌آورد كه برخي از آنها در حال حاضر در مقياس وسيع توليد مي‌شوند. به‌عنوان مثال، پلي‌ساكاريدهاي حاصل از جلبك‌هاي قرمز (كاراجينن‌ها و آگارها) و جلبك‌هاي قهوه‌اي (الجين‌ها)، در حال حاضر به‌عنوان عوامل ژلي‌كننده و قوام‌دهنده در صنايع غذايي، در تهيه لوازم آرايشي و حتي مصالح ساختماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

مدیر گروه پژوهشی بیولوژی دریا جهاد دانشگاهی واحد استان البرز با بیان اهداف اجرای این طرح اذعان کرد: اين طرح با هدف بررسي اثرات ضد باكتريائي، ضد قارچي و سيتوتوكسيك عصاره دو نمونه از جلبکهاي قهوه ای به نام های ( Colpomenis sinosaو Iyengaria stellata) براي اولين بار در ايران انجام مي شود.

فراهانی، بررسی ميزان اثربخشي عصاره های مختلف دو گونه مذکور در آزمون سيتوتوكسيك، و همچنین در آزمونهاي ضد باكتريايي و ضد قارچی را از دیگر اهداف این پروژه دانست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج طرح حاضر می تواند موجب شناخت اثرات سيتوتوكسيك، ضد باكتريايي و ضد قارچي دو گونه مورد بررسي شده گردد و همچنين زمینه ساز تحقيق و مطالعه در زمینه تهیه فرآورده يا فراورده هاي آنتی باکتریال از فراکشن یا فراکشنهای موثر ضد باكتريايي، ضد قارچی یا سیتوتوکسیک این گونه ها به عنوان ماده اولیه ای جديد و فراوان در صنايع مختلف از جمله غذایی، دارویی و نساجی كشور در آینده باشد.