به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"ویران" نوشته محمد منعم و کارگردانی یوسف باپیری به تهیه‌کنندگی محمد قدس که این روزهای در تالار مولوی با استقبال تماشاگران مواجه شده است و تا 20 اسفند ماه مهمان تالار مولوی خواهد بود، روز شنبه‌ 19 بهمن ماه ساعت 19 اجرایی ویژه هنرمندان برگزار خواهد کرد.

تاکنون هنرمندانی چون حمید پورآذری، حبیب رضایی، بهزاد فراهانی، علی سرابی، افسانه ماهیان، رضا گوران،‌ فارس باقری، شهرام کرمی، آزاده صمدی، رحمت امینی، ناهید مسلمی، امیرشهاب رضویان، حسن معجونی، سعید چنگیزیان، بهزاد صدیقی،‌ هومن سیدی، رکسانا مهرافسون، ابراهیم پشت‌کوهی، باران کوثری، هدایت هاشمی، امیر اسمی، اسماعیل میهن‌دوست، روبرت صفاریان، بهمن معتمدیان، فرزانه نشاط خواه، هوشنگ قوانلو، محمد یعقوبی، امیررضا کوهستانی و... به تماشای این نمایش نشسته‌اند.

نمایش مستند‌ "ویران" که برگزیده بخش نگاه ویژه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است، روایت یک گروه تئاتر است که می‌خواهند نمایشی را با موضوع زلزله تهران کار کنند.

در این نمایش فرهاد مهندس‌پور به عنوان مشاور کارگردان و بهرام افشاری، مهتا پناهی، عباس جمالی، نگین خامسی، معصومه رحمانی، هوتن شکیبا، مرجان قمری، نوید محمدزاده، زارا مولایی به عنوان بازیگر حضور دارند. نمایش"ویران" هر روز به غیر از شنبه‌ها ساعت 17:30 به صحنه می‌رود.

