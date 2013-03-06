رونمایی از پورتال ملی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی در جمع مسئولان این تشکل دانش‌آموزی گفت: پورتال ملی آینده سازان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، جهت معرفی هرچه بیشتر این تشکل دانش‌آموزی و آشنایی با خدمات ارزشمند آن، سهولت کاربری و برقراری ارتباط بین سطوح مختلف تشکیلاتی راه اندازی شده و بزودی شاهد فعالسازی تمامی خدمات آن خواهیم بود.

وی افزود: از جمله اهداف راه اندازی این پورتال تأمین نیازهای ارتباطی و محتوایی تشکیلات در سطح ملی در سریع ترین زمان ممکن و هدایت ذی نفعان این تشکیلات به اطلاعات مورد نظرشان، جریان سازی در عرصه فضای مجازی، بهره مندی از دانش‌ و فناوری روز جهانی و فراهم کردن ساز و کار این بستر است.

علامتی ادامه داد: از جمله امکانات پورتال ملی آینده سازان ارتباط مستقیم با مدیران و مسئولین تشکیلاتی، کتابخانه مجازی، فروشگاه مجازی، کلاس مجازی، اتاق گفتگوی مجازی، پخش زنده مراسمات، جشنواره های آنلاین، پرسش و پاسخ و وبلاگ مدیران، صفحات اختصاصی ویژه تمامی اعضای اتحادیه، ایجاد پست الکترونیکی ویژه و امن در بستر مجازی برای تمامی اعضاء تشکیلاتی، امکان درج اخبار مربوط به هر انجمن در صفحه اختصاصی آن توسط مسئول انجمن اسلامی همان مدرسه است.

دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان افزود: فاز دوم اتحادیه مجازی در ابتدای سال 92 به منظور انسجام تشکیلاتی فرآیند ثبت نام و ارزیابی در بستر وب خواهد بود.