تولید 150 ماده اولیه دارویی در کشور/ جلوگیری از ورود مواد اولیه تولید داخل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی در دومین همایش شیمی صنعت با رویکرد تولید مواد دارویی با اشاره به وضعیت تولید دارو و مواد اولیه آن در کشور افزود: قبل از انقلاب این حوزه بیشتر بر محور واردات بود به گونه ای که حدود 25 درصد داروها در داخل تولید می شد که این داروها تخصصی نبودند علاوه بر آن 75 درصد مواد اولیه نیز به کشور وارد می شد.

رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اظهار داشت: این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی با تلاش محققان کشور بیش از 96 درصد دارو در داخل کشور به صورت فرموله شده تولید می شد و حدود سه تا چهار درصد مواد اولیه به کشور وارد می شد.

وی با بیان اینکه اولین ماده اولیه دارویی در کشور درسال 86 تولید شد، ادامه داد: این روند همچنان ادامه دارد به گونه ای که در حال حاضر حدود 44 کارخانه و واحد تولیدی مشغول تولید مواد اولیه دارویی هستند.

شیبانی ادامه داد: این تعداد واحد تولیدی 40 درصد مواد اولیه مورد نیاز کشور در حوزه مواد اولیه دارویی را تامین می کند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه 80 تا 100 درصد آنتی بیوتیک های مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود، گفت: در حال حاضر 150 مواد اولیه دارویی در کشور تولید می شود.

معاون وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر اینکه ارتقاء و توسعه مواد اولیه اساس تولید داروی ساخته شده است، خاطر نشان کرد: در شرایط ویژه کنونی که در تنگناهای سختی برای تهیه داروهای اساسی تخصصی و بیماری های خاص با آن مواجه هستیم تقاضا می شود که دانشمندان و محققان علم شیمی تلاش خود را در این حوزه صد چندان کنند.

شیبانی مواد اولیه دارویی را پس از صنایع نظامی و آی تی سومین کالای اقتصادی در دنیا توصیف کرد و ادامه داد: کل بازار دارو درسال 90 در کشور حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است و در سال جاری برآورد می شود که این میزان به 4 هزار و 800 میلیارد تومان بالغ شود که با توجه به بالا نبودن این رقم نیاز به توجه ویژه محققان و مسئولان دارد.

شیبانی از دست یافتن محققان کشور به برخی مواد دارویی خبر داد و یادآور شد: درحال حاضر توانایی تولید مواد دارویی از چند گرم تا توناژ های بالا را داریم که درصورت کمک و همراهی مجموعه داروسازان کشور و محققان شیمی قادر بخواهیم بود نیازهای داخل را برآورده کنیم.

رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از حمایتهای وزارت بهداشت از صادر کنندگان مواد اولیه خبر داد و خاطر نشان کرد: در صورتی که شرکتهای دانش بنیان بتوانند مواد اولیه دارویی مورد نیاز کشور به لحاظ کمی و کیفی را تامین کنند، جلو واردات آن گرفته خواهد شد.

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان اعتبارات برای واردات خاطر نشان کرد: در حوزه دارو حدود 700 تا 800 میلیون دلار ارز اختصاص داده می شود که بخش اعظمی از این بودجه برای واردات مواد اولیه دارویی است.

شیبانی همچنین اضافه کرد: در بخش تولید مواد اولیه نیز بیشتر مواد واسطه ای برای تولید دارو از خارج وارد می شود از این رو باید در این حوزه فعالتر حضور یابیم.

رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از 96 درصد دارو به صورت فرموله شده در کشور تولید می شود، گفت: از ورود مواد اولیه ای که در داخل کشور تولید می شود جلوگیری خواهد شد.