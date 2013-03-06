برگزیدگان جشنواره قرآنی نسیم انس در ادارات استان البرز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا فیروزی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه تجلیل از این افراد با اعلام این خبر گفت: این جشنواره همزمان با سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در راستای ترویج فرهنگ بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در سطح جامعه اسلامی و گام برداشتن در جهت اعتلای هر چه بیشتر قرآن حکیم و ترویج آموزه های این کتاب انسان‌ساز در زندگی بشری برگزار شد.

فیروزی یادآور شد: جشنواره نسیم انس در بخش مفاهیم و محتوای قرآن کریم در سطح ادارات، سازمان‌ها و موسسات استان به صورت غیرحضوری و در دانشگاه‌های استان البرز به صورت حضوری و در سطح خانواده کارکنان دانشگاه خوارزمی و جهاد دانشگاهی استان البرز در سطوح حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم برگزار شد.

وی با اشاره به برگزیدگان بخش کارکنان سازمانها و ادارات استان البرز گفت: سعید علیجانی، رضا محمودی، ابراهیم رجوانی، امیر باقری، سهیلا اکبرنژاد، بهناز سمالی، بی بی عصمت سرفرازی، جواد طاهری، سارا الله حسنی، مسعود مرادی، ابراهیم مسکین، زهره علیجانی، مصطفی حائری، قربانعلی احدپور، علی اکبر کردی، فردوس فتاحی، سیدحسن سیدمراد و سعید حسن زاده از برگزیدگان بخش کارکنان ادارات استان البرز هستند.

گفتنی است برگزیدگان بخش دانشگاهی جشنواره، پیشتر معرفی و مورد تجلیل قرار گرفته اند.