رونق خانه مطبوعات به برگزاری انتخابات وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فیض منش با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی مدیران مسئول نشریات استان همدان در خصوص ششمین انتخابات خانه مطبوعات استان همدان بیان کرد: خانه مطبوعات استان همدان یکی از قدیمی ترین نهادهای صنفی مطبوعات در ایران است و رونق این نهاد به حضور فعالانه اعضا و برگزاری انتخابات بستگی دارد.

هادی فیض منش افزود: این خانه 580 نفر عضو دارد و انتظار می رود اعضا با حضور خود و برگزاری انتخابات شورای مرکزی طبق اساسنامه جدید، فعالیت مستمر این نهاد صنفی را ممکن کنند.

رئیس خانه مطبوعات استان همدان نیز در این جلسه بیان کرد: اهالی مطبوعات باید بیش از دیگران به فکر خود و جامعه مطبوعاتی باشند.

نباید با بی تفاوتی زمینه احقاق حقوق جامعه مطبوعاتی را از خودمان سلب کنیم

محمدرضا عارف با بیان اینکه خانه مطبوعات استان 12 سال سابقه فعالیت دارد، ادامه داد: نباید با بی تفاوتی زمینه احقاق حقوق جامعه مطبوعاتی را از خودمان سلب کنیم و تداوم این موضوع ضعف بزرگی خواهد بود.

عارف با تاکید بر اینکه بی رغبتی نسبت به برگزاری انتخابات به منزله بی تفاوتی جدی نسبت به سرنوشت اهالی رسانه است، افزود: ششمین دوره انتخابان اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات باید خیلی جدی تر از قبل با همکاری و همراهی اعضای خانه برگزار شود.

وی عنوان کرد: خانه مطبوعات استان همدان سال 82 به ثبت رسید و یکی از امتیازات ویژه استان همدان است که به دفاع از حقوق جامعه مطبوعاتی می پردازد و اعضای خانه والاترین جایگاه را در این نهاد صنفی دارند.

در این نشست حاضران به بیان دیدگاه های خود در رابطه با برگزاری انتخابات خانه مطبوعات استان همدان پرداختند.